『ライオン・キング』の主人公であるシンバの父・ムファサ王の<始まりの物語>を描く『ライオン・キング:ムファサ』

2024年12月20日(金)に日本公開を迎え、ディズニー史上、最も温かく切ない“兄弟の絆”の物語に映画館で涙する人が続出中!

字幕版・超実写プレミアム吹替版、どちらも実力のあるキャストが揃い、圧巻の演技と歌唱を堪能することができます。

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』

原題:Mufasa: The Lion King

公開日:2024年12月20日

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督:バリー・ジェンキンス

字幕版声優:アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、マッツ・ミケルセン、ドナルド・グローヴァー、ブルー・アイビー・カーター、ビヨンセ・ノウルズ=カーター、ジョン・カニ、セス・ローゲン、ビリー・アイクナー、プレストン・ナイマン、カギソ・レディガ

超実写プレミアム吹替版声優:尾上右近、松田元太(Travis Japan)、MARIA-E、吉原光夫、和音美桜、悠木碧、LiLiCo、賀来賢人、門山葉子、佐藤二朗、ミキ亜生、駒谷昌男、渡辺謙

2024年12月20日(金)に日本公開を迎えたディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』

字幕版としてキロス役にマッツ・ミケルセンが発表されるとたちまち大きな話題に!

超実写プレミアム吹替版には歌舞伎俳優の尾上右近さん、Travis Japan 松田元太さん、渡辺謙さんらが名を連ね、歌唱力や演技力ともに絶大な評価を受けています。

超実写プレミアム吹替版声優・尾上右近&松田元太にインタビュー!ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』 超実写プレミアム吹替版声優・尾上右近&松田元太にインタビュー!ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』 続きを見る

字幕版・超実写プレミアム吹替版、どちらも実力のあるキャストが揃い、圧巻の演技と歌唱を堪能することができます。

物語のオープニングを彩るのは、あらゆる生き物たちが豊かに暮らし、巨大な生命の環を築き上げている動物たちのオアシス、“ミレーレ”に馳せる思い。

“ミレーレ”がいかに素晴らしい場所であること、また“ミレーレ”がテーマのひとつになることを劇中歌「遙かなミレーレ」で観客の心に訴えかけます。

「遙かなミレーレ」を歌うのはムファサの両親。

超実写プレミアム吹替版では、ムファサの父・マセゴを吉原光夫さん、母・アフィアを和音美桜さんが演じ、お二人はプライベートでもご夫婦という間柄。

絶妙なコンビネーションで、和音さんはしなやかに、吉原さんは優しく強く歌い上げます。

吉原さんはかつて劇団四季 ディズニーミュージカル「ライオン・キング」でシンバ、ムファサを演じた経歴の持ち主。

今回、ムファサの父・マセゴの吹き替えを担当することで、親子三代にわたって演じたことになります。

字幕版では、マセゴを『プリンセスと魔法のキス』のドクター・ファシリエ役のキース・デイヴィッド、アフィアを同じく『プリンセスと魔法のキス』のディズニープリンセス・ティアナ役のアニカ・ノニ・ローズが演じています。

『プリンセスと魔法のキス』で圧巻の歌唱を披露したかつてのディズニープリンセスとディズニーヴィランズの共演は、注目したいポイントのひとつです。

今回の物語でキーとなるのが、冷酷な白ライオン・キロス。

マッツ・ミケルセンが演じることが発表されると大きな話題となりました。

渡辺謙さんは、字幕版でキロス役を演じるマッツ・ミケルセンについて、「マッツ・ミケルセンが独特で素晴らしい俳優なので彼がどういう風にこの作品を捉えて演じたのかとても興味を持ち、キロス役を演じてみたいと思った」とコメント。

「正義と悪をきちっと色分けした方がエンターテイメントの映画としては良いかと思ったら、マッツ・ミケルセンはその微妙なところを狙って演じられていた。それに影響を受け、キロスはただの悪役ではなく、彼が守ろうとしているものに対してぶつかってきたものを跳ね飛ばしていくという役にしようと思いました」とマッツを参考に役作りをしたと話していて、字幕版でマッツの演技を見た後に超実写プレミアム吹替版を見てみると新たな発見がありそうです。

キロスが歌う劇中歌「バイバイ」は、音楽を担当したリン=マニュエル・ミランダが「“ライオン・キング”は一種の音楽ジャンルだ」と話すようにとてもユニークな楽曲。

超実写プレミアム吹替版でキロス役を担当した渡辺謙さんは、「(リンは)なんてややこしい曲を作るんだって思いました!(笑)」と笑い、「“なんでこんなに転調するの?”っていうくらい、本当に全楽曲難しい」とリンの手掛ける楽曲のハードル高さを語っています。

字幕版・超実写プレミアム吹替版とどちらも実力のあるキャストが勢揃いしている『ライオン・キング:ムファサ』

全国劇場で公開中です。

(c) 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 字幕版も超実写プレミアム吹替版も豪華キャストが揃い踏み!ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』 appeared first on Dtimes.