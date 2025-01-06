千葉ロッテマリーンズは昨年好評だった選手監修のトレーニングロゴグッズを7日からマリーンズオンラインストア限定で受注販売すると発表した。

昨年販売した選手に加えて、今回は新たに34選手が自身でロゴやグッズのデザインを監修し、Tシャツやキャップ、トートバッグなど、計11商品が展開される。

＜2025選手トレーニングロゴグッズ 対象選手＞

池田来翔選手、荻野貴司選手、岡大海選手、藤原恭大選手、松川虎生選手、角中勝也選手、友杉篤輝選手、安田尚憲選手、中村奨吾選手、上田希由翔選手、小島和哉投手、美馬学投手、二木康太投手、唐川侑己投手、石川慎吾選手、東妻勇輔投手、菊地吏玖投手、西野勇士投手、廣畑敦也投手、大谷輝龍投手、八木彬投手、高野脩汰投手、田中晴也投手、坂本光士郎投手、小野郁投手、高部瑛斗選手、大下誠一郎選手、西村天裕投手、植田将太選手、岩下大輝投手、鈴木昭汰投手、中村稔弥投手、愛斗選手、山口航輝選手、益田直也投手、木村優人投手、柿沼友哉投手、小川龍成選手、河村説人投手、早坂響投手、横山陸人投手、山本大斗選手、和田康士朗選手、寺地隆成選手、澤田圭佑投手、茶谷健太選手、国吉佑樹投手、田中楓基投手、本前郁也投手、森遼大朗投手、永島田輝斗投手、武内涼太投手、松石信八選手、高野光海選手、藤田和樹選手

＜2025選手トレーニングロゴグッズ 商品一覧＞

キャップ（大人フリー:55〜61cm）:4,620〜6,820円

Tシャツ（ブラック/ホワイト）:3,300円

ドライTシャツ（ブラック/ホワイト）:3,300円

ロングTシャツ（ブラック/ホワイト）:3,800円

ドライロングTシャツ（ブラック/ホワイト）:3,800円

パーカー:7,000円

フェイスタオル:1,800円

トートバッグ:1,700円

クッション:3,000円

ブランケット:4,500円

アクリルクリップ:1,200円

※価格は全て税込み。販売はマリーンズオンラインストアにて7日正午から19日午後11時59分まで受注する。