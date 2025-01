Kep1er

グローバルガールズグループKep1erが、4月30日に約1年ぶりの日本作品となるJapan 1st EPを発売することが決定した。

昨年7月にKアリーナで開催された「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 <Kep1going>」を最後にメンバーのマシロとイェソはKep1erとしての活動を締めくくり、7人のメンバー(ユジン、シャオティン、チェヒョン、ダヨン、ヒカル、ヒュニンバヒエ、ヨンウン)はKep1erとしての活動を続けている。

今作に収録されるのは、日本オリジナル楽曲と韓国リリース楽曲のJapanese ver.数曲を予定しており、仕様や特典など、その他詳細は後日発表される。

そして、今作の事前予約者を対象としたオフラインイベントが2月2日(日)に大阪、3月8日(土)には東京で開催されることも発表となった。イベントの詳細と、商品の予約開始についても後日発表されるとのこと。

なお、先日開催が発表された『2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohama』については、現在オフィシャル先行とぴあ会員限定先行で受付中となっている。【メンバーコメント】私達Kep1erが約1年ぶりに、日本オリジナル作品をリリースすることになりました!今回は初のEPということで、今までのKep1erとはまた違った魅力をお見せできるよう一生懸命準備しています。たくさんの方に私たちの音楽を届けたいです、期待していてください!!