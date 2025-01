ミスタードーナツに、ベルギー王室御用達のショコラティエ「PIERRE MARCOLINI」と共同開発した「misdo meets PIERRE MARCOLINI」が登場。

ミスタードーナツ「misdo meets PIERRE MARCOLINI(ピエール マルコリーニ)」

販売期間:2025年1月10日(金)〜2月下旬 ※順次販売終了予定

販売店舗:ミスタードーナツ全店 ※一部ショップ除く

『いいことあるぞ ミスタードーナツ』をブランドスローガンとしている「ミスタードーナツ」

ゲストがミスタードーナツを通じて様々な企業やメニューと出会い「最高においしい商品・価値」や「ワクワクする気持ち」を提供する ‟misdo meets”を開発テーマとし、‟最高水準の素材と技術”をもったブランドと共同開発したメニューが展開されています。

そんな「ミスタードーナツ」に、ベルギー王室御用達のショコラティエ「PIERRE MARCOLINI」と共同開発した「misdo meets PIERRE MARCOLINI」が登場。

フィナンシェをイメージした、しっとりとした食感のショコラドーナツ生地は、仕上げのチョコレートやクリームとのバランスを緻密に計算し開発されました。

ショコラの香りと味わいはしっかりと、それでいて口どけの良い滑らかさは、見た目からは想像できない軽やかさが特長です。

このショコラドーナツ生地に、チョコレートコーティングやガナッシュホイップなど何層もの食感と味わいを重ね合わせることで珠玉のドーナツが完成。

さらに今回は、オールドファッション発売50周年を記念して、ピエール マルコリーニと共同開発したアニバーサリースイーツも発売されます。

ミスタードーナツこだわりのドーナツ製法とピエール マルコリーニのチョコレートへの情熱を掛け合わせた特別なオールドファッションは、米粉と全粒粉を入れることでサクッとした食感と、口どけなめらかなチョコレートの重なりが特長です。

ショコラ ノワール

価格:テイクアウト 345円(税込)/イートイン 352円(税込)

フィナンシェをイメージしたしっとり食感のショコラドーナツ生地に、チョコクランチとチョコレートコーティングでザクザクとした食感を合わせた「ショコラ ノワール」

仕上げにふわっと軽いガナッシュホイップとビターでフルーティなガナッシュクリームを重ねることで、さまざまな食感を楽しめるドーナツです。

ショコラ ノワゼット

価格:テイクアウト 345円(税込)/イートイン 352円(税込)

しっとりしたフィナンシェをイメージした生地に、口どけなめらかなチョコレートをコーティングした「ショコラ ノワゼット」

さらにふわっと軽いガナッシュホイップと濃厚なヘーゼルナッツクリームを重ねてキャンディングアーモンドで仕上げることで、さまざまな食感が表現されています。

オールドファッション50周年記念:ショコラ・フランボワーズ ファッション

価格:テイクアウト 291円(税込)/イートイン 297円(税込)

甘酸っぱいフランボワーズソースの上にチョコレートをコーティングした「ショコラ・フランボワーズ ファッション」

米粉と全粒粉を入れることでよりサクッとした食感に仕上げた、ショコラオールドファッション生地がポイントです。

オールドファッション50周年記念:ショコラ・ムー ファッション

価格:テイクアウト 291円(税込)/イートイン 297円(税込)

「オールドファッション」の誕生50周年を記念した「ショコラ・ムー ファッション」

チョコレートとココアを練り込んだオールドファッション生地に口どけなめらかなチョコレートをコーティングし、ココアをトッピングした一品です。

ショコラ ダマンド

価格:テイクアウト 367円(税込)/イートイン 374円(税込)

サクサクとしたショコラパイに、クランベリー入りのしっとりとしたアーモンドチョコクリームとビターでフルーティなチョコレートをサンドした「ショコラ ダマンド」

仕上げにアーモンドスライスをトッピングしてパリッと焼き上げた贅沢なスイーツです。

PIERRE MARCOLINIセット 第1弾

価格:1,348円(税込)

イートイン:不可 ※テイクアウト専用

内容:「ショコラ ノワール」もしくは「ショコラ ノワゼット」から好きな2個、「ショコラ ダマンド」1個、「ショコラ・ムー ファッション」もしくは「ショコラ・フランボワーズ ファッション」から好きな1個

「misdo meets PIERRE MARCOLINI」から、合計4個の組み合わせがオリジナルBOXで楽しめるテイクアウト専用セットを数量限定で販売。

オリジナルBOXの側面にはメッセージを記入することができるので、贈り物にもぴったりです。

オールドファッション発売50周年を記念した特別なドーナツも登場する「ピエール マルコリーニ」との共同企画スイーツ。

ミスタードーナツの「misdo meets PIERRE MARCOLINI」5種は、2025年1月10日より販売開始です☆

