米ロサンゼルスで開催された「第82回ゴールデングローブ賞」授賞式で、テレビドラマ部門で日本人初となる助演男優賞を受賞した浅野忠信が、ルイ・ヴィトンを着用して出席していたことがわかった。浅野は、ブラックのシングルブレストピークドラペルのタキシード、ホワイトのシャツ、ブラックの蝶ネクタイにブラックのダービーを合わせて授賞式に出席。助演男優賞の受賞スピーチは英語で行い、「This is a big present for me.Thank you so much!Thank you SHOGUN team!」と喜びを爆発させていた。

浅野は、FXのドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』(日本ではディズニープラスで配信中)に野心家・樫木藪重役で出演し、主演の真田広之に引けを取らない存在感を発揮。昨年9月に発表されたテレビ界最高峰の「第76回エミー賞」で同ドラマが主要な賞とあわせてひとつのシーズンの作品として18の賞を受賞し、エミー賞で最多の受賞記録を打ちたてる中、助演男優賞にノミネートされていた浅野は受賞を逃していたこともあり、喜びもひとしおの様子だった。「第82回ゴールデングローブ賞」では、同ドラマで主演を務めた真田も日本人初の主演男優賞を受賞。鞠子役のアンナ・サワイも主演女優賞を受賞し、ノミネートされていた日本人3人がすべて栄冠を手にした。作品賞も受賞し、ノミネートされた4部門をすべて制した。