ウェストハムは今冬新たなストライカー獲得に動くようだ。



『Telegraph Football』によると、ウェストハムは今冬の移籍市場で新たなストライカー獲得を検討しており、候補にはエヴァートンの20歳FWエヴァン・ファーガソン、ウルブズの28歳FWファン・ヒチャンが挙がっているという。



2022年7月にブライトンに加入したファーガソンは加入以降は若くして主力として活躍。しかし今季は序列を落としており、プレミアリーグでの先発出場も2試合にとどまるなど出場機会は限定的になっていた。





The first of many @PremierLeague goals for @Evan_Ferguson9... pic.twitter.com/QeYzzEaMmp