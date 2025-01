リヴァプールはサラーの後釜確保に動いている。



『Fichajes』によると、リヴァプールは今季限りでの退団が濃厚なエジプト代表FWモハメド・サラーの後釜としてバイエルン・ミュンヘンに所属する28歳のドイツ代表MFレロイ・サネの獲得を検討しているという。



FCシャルケ04の下部組織出身であるサネは2015年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、2016年8月にはマンチェスター・シティに完全移籍。マンチェスター・シティでは公式戦通算135試合に出場し、39ゴールを挙げるなど若くして主力として活躍。2020年7月には現所属のバイエルンへの移籍を決断しており、バイエルンでは公式戦ここまで194試合に出場し、53ゴールを記録するなどブンデスリーガの舞台でも主力として活躍していた。しかし、今季はブンデスリーガでの先発出場がここまで5試合のみと出場機会が限定的に。バイエルンとの現行契約が今季限りということもあり、移籍の噂も飛び交っていた。





