愛媛県東温市は、令和7年1月18日(土)と19日(日)の2日間、東温市見奈良の常設ミュージカル劇場「Great Sign 坊っちゃん劇場」にて、東温市誕生20周年を記念した市民ミュージカル「人と川と祈りと 〜重信川伝説」を上演します。

東温市民ミュージカル「人と川と祈りと 〜重信川伝説」

愛媛県東温市は、令和7年1月18日(土)と19日(日)の2日間、東温市見奈良の常設ミュージカル劇場「Great Sign 坊っちゃん劇場」にて、東温市誕生20周年を記念した市民ミュージカル「人と川と祈りと 〜重信川伝説」を上演。

「アート・ヴィレッジとうおん構想」を策定し、舞台芸術の聖地を目指すまちとして通年で実施している芸術祭「とうおんアートヴィレッジフェスティバル2024」の一環として実施します。

■概要

このミュージカルは、市の貴重な地域資源である一級河川「重信川」を題材として、市民の交流や賑わいの創出を図る「重信川かわまちづくり」の考え方を取り入れながら、10年後、20年後も引き続き本市が発展し続けられるよう、この地域資源の大切さを皆様と再認識したい、というメッセージを込めた完全オリジナル作品です。

オーディションで応募のあった一般市民の中から選ばれた小学生から70代までの市民キャストが、同じくオーディションで選ばれた市民スタッフを中心とした運営の下、およそ半年に及ぶ稽古に全力で取り組んで創り上げる、想いの込もった舞台となっています。

■あらすじ

とある星の、とある村を舞台としたものがたり。

そこでは、先住民と、定住後間もない者たちとの確執があった。

個性的な宮司や代官が互いの仲を取り持ち、わだかまりがありながらも何とかそれぞれの生活を営んでいくが、突然の嵐が村を襲い、氾濫した川で被害者が出る。

氾濫した川を治め、それぞれの幸せな暮らしを築くことはできるのか―――。

■特別出演

山崎 玲奈(ホリプロ所属) ※「崎」はたつさき

2017年、東温市民ミュージカル「城ノブ〜愛媛のマザー・テレサ〜」でメインキャストを務める。

2018年に受けた「アニー」オーディションで主役の座をつかみ、2020年12月第44回ホリプロタレントスカウトキャラバンにてグランプリを獲得。

主な出演にミュージカル「フィスト・オブ・ノーススター〜北斗の拳」(リン役)など。

2023年7月より、11代目ピーター・パンとして、ブロードウェイミュージカル「ピーター・パン」に出演。

山崎 玲奈(ホリプロ所属)

■スタッフ

[脚本・作詞・演出] 大杉 良

[作曲・音楽監督] 山本 太郎

[振付] 佐藤 朱莉

[歌唱指導] 浜辺 仁美

[トータルデザイン] 菊地 美里

[衣装協力] 濱田 由紀子

[照明] 須賀谷 沙木子

[舞台監督助手] 大瀬戸 正宗(東温市地域おこし協力隊)

[アシスタントプロデューサー] 愛洲 恵/山木 美里

[制作] 坊っちゃん劇場

■公演情報

開催日 :2025年1月18日(土)・1月19日(日)

開催時間:各日11:00〜、15:00〜(計4公演 ダブルキャスト)

※一部シングルキャスト

開催場所:Great Sign 坊っちゃん劇場(愛媛県東温市見奈良1125)

料金 :前売500円、当日700円(全席自由) ※3歳未満入場不可

駐車場 :あり(2,300台)

問合せ :坊っちゃん劇場(089-955-1174)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 山崎 玲奈出演!東温市民ミュージカル「人と川と祈りと 〜重信川伝説」 appeared first on Dtimes.