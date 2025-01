【新春セール】期間:1月28日まで※プラットフォーム、タイトルによって期間は異なる

バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて「新春セール」を実施している。期間は1月28日まで(プラットフォーム、タイトルによって期間は異なる)。

今回のセールではダウンロード版ゲームが通常よりもお得に購入可能。「ドラゴンボールZ KAKAROT」、「Tales of ARISE」、「ガンダムブレイカー4」など、合計60タイトル以上が最大83%OFFで販売されている。

セール期間はプラットフォーム、タイトルによって異なるため、詳細はセール公式ページより確認してほしい。

□バンダイナムコエンターテインメント「新春セール」のページ

セール対象商品(一部)

Tales of ARISE - Beyond the Dawn(PS5/PS4)

価格:7,480円 → 4,862円(35%OFF)

※PS Plus加入者は4,488円(40%OFF)

・ストアページ

ドラゴンボールZ KAKAROT(PS5/PS4)

価格:4,400円 → 2,860円(35%OFF)

・ストアページ

ガンダムブレイカー4(Nintendo Switch)

価格:8,470円 → 6,776円(20%OFF)

・ストアページ

