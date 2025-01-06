長谷部新体制の川崎が25シーズンの選手背番号を発表！ 静学から加入の野田裕人は？
川崎フロンターレは１月６日、25シーズンの選手背番号を発表した。
昨季はJ１で８位に終わり、８年間にわたり指揮した鬼木達監督が退任。長谷部茂利新監督のもとでスタートを切る2025年は、MF山本悠樹が77番から６番、MF瀬川祐輔は30番から18番、FW神田奏真は32番から38番に、それぞれ変更する。
また、福島ユナイテッドFCへの期限付き移籍から復帰したMF大関友翔は16番、早稲田大から新加入のDF神橋良汰は27番、静岡学園高から迎えたDF野田裕人は30番を背負う。
【画像】今大会初のフル出場！攻守に貢献し静岡学園高校を勝利に導いた！川崎フロンターレ内定・野田裕人を特集！
各選手の背番号は以下の通り。
GK
１ チョン・ソンリョン
21 安藤駿介
33 イ・クンヒョン
98 山口瑠伊
DF
２ 高井幸大
４ ジェジエウ
５ 佐々木旭
７ 車屋紳太郎
13 三浦颯太
15 田邉秀斗
27 神橋良汰
30 野田裕人（アジア・チャンピオンズリーグエリート〈ACLE〉は36番）
31 ファンウェルメスケルケン際
35 丸山祐市
39 土屋櫂大
44 セサル・アイダル
MF
６ 山本悠樹（ACLEは77番）
８ 橘田健人
10 大島僚太
14 脇坂泰斗
16 大関友翔
18 瀬川祐輔（ACLEは30番）
19 河原 創
26 山内日向汰
28 パトリッキ・ヴェロン
41 家長昭博
FW
９ エリソン
11 小林 悠
20 山田 新
23 マルシーニョ
24 宮城 天
38 神田奏真（ACLEは32番）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
昨季はJ１で８位に終わり、８年間にわたり指揮した鬼木達監督が退任。長谷部茂利新監督のもとでスタートを切る2025年は、MF山本悠樹が77番から６番、MF瀬川祐輔は30番から18番、FW神田奏真は32番から38番に、それぞれ変更する。
また、福島ユナイテッドFCへの期限付き移籍から復帰したMF大関友翔は16番、早稲田大から新加入のDF神橋良汰は27番、静岡学園高から迎えたDF野田裕人は30番を背負う。
【画像】今大会初のフル出場！攻守に貢献し静岡学園高校を勝利に導いた！川崎フロンターレ内定・野田裕人を特集！
各選手の背番号は以下の通り。
１ チョン・ソンリョン
21 安藤駿介
33 イ・クンヒョン
98 山口瑠伊
DF
２ 高井幸大
４ ジェジエウ
５ 佐々木旭
７ 車屋紳太郎
13 三浦颯太
15 田邉秀斗
27 神橋良汰
30 野田裕人（アジア・チャンピオンズリーグエリート〈ACLE〉は36番）
31 ファンウェルメスケルケン際
35 丸山祐市
39 土屋櫂大
44 セサル・アイダル
MF
６ 山本悠樹（ACLEは77番）
８ 橘田健人
10 大島僚太
14 脇坂泰斗
16 大関友翔
18 瀬川祐輔（ACLEは30番）
19 河原 創
26 山内日向汰
28 パトリッキ・ヴェロン
41 家長昭博
FW
９ エリソン
11 小林 悠
20 山田 新
23 マルシーニョ
24 宮城 天
38 神田奏真（ACLEは32番）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部