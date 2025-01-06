川崎が2025シーズンの選手背番号を発表した。(C)SOCCER DIGEST

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　川崎フロンターレは１月６日、25シーズンの選手背番号を発表した。

　昨季はJ１で８位に終わり、８年間にわたり指揮した鬼木達監督が退任。長谷部茂利新監督のもとでスタートを切る2025年は、MF山本悠樹が77番から６番、MF瀬川祐輔は30番から18番、FW神田奏真は32番から38番に、それぞれ変更する。

　また、福島ユナイテッドFCへの期限付き移籍から復帰したMF大関友翔は16番、早稲田大から新加入のDF神橋良汰は27番、静岡学園高から迎えたDF野田裕人は30番を背負う。
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　各選手の背番号は以下の通り。

GK
１　チョン・ソンリョン
21　安藤駿介
33　イ・クンヒョン
98　山口瑠伊

DF 
２　高井幸大     
４　ジェジエウ 
５　佐々木旭
７　車屋紳太郎
13　三浦颯太
15　田邉秀斗
27　神橋良汰
30　野田裕人（アジア・チャンピオンズリーグエリート〈ACLE〉は36番）
31　ファンウェルメスケルケン際
35　丸山祐市
39　土屋櫂大
44　セサル・アイダル

MF
６　山本悠樹（ACLEは77番）
８　橘田健人 
10　大島僚太
14　脇坂泰斗
16　大関友翔
18　瀬川祐輔（ACLEは30番）
19　河原　創
26　山内日向汰
28　パトリッキ・ヴェロン
41　家長昭博

FW
９　エリソン
11　小林　悠
20　山田　新     
23　マルシーニョ 
24　宮城　天
38　神田奏真（ACLEは32番）

構成●サッカーダイジェストWeb編集部