Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年1月3日（金）9時から1月7日（火）23時59分まで｢AmazonスマイルSALE 初売り｣を開催中。

現在、ケーブルがストラップとしても利用できる薄型タイプのモバイルバッテリー「Power Bank（10000mAh, 22.5W）」や、収納式ライトを搭載した60000mAhの大容量モバイルバッテリー「Anker 548 Power Bank（PowerCore Reserve 192Wh）」など、Anker（アンカー）の各種モバイルバッテリーがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2025年1月6日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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ケーブルがストラップに！ 世界最薄クラスの持ち運びに便利なAnker製モバイルバッテリーが20％オフ

Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【USB PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック) 2,790円 （20％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker PowerCore Slim 10000（モバイルバッテリー 大容量 薄型 10000mAh）【USB-C入力ポート/PSE技術基準適合/PowerIQ ＆ VoltageBoost/低電流モード搭載】iPhone ＆ Android 各種対応（ブラック） 2,390円 （20％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) (9600mAh 65W出力モバイルバッテリー搭載 65W出力USB充電器)【独自技術Anker GaN採用/USB Power Delivery対応/PSE技術基準適合/USB-C入力対応 / 65W出力】iPhone MacBook Android その他機器対応 10,990円 （27％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) (モバイルバッテリー 10000mAh 30W出力 大容量 LEDディスプレイ搭載 USB-Cケーブル内蔵 一体型)【USB PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android MacBook その他各種機器対応 (ブラック) 4,990円 （23％オフ） Amazonで購入する PR PR

60000mAhの大容量モバイルバッテリーが40％オフ！ 収納式のライトも備えているのでアウトドア、防災としてもフル活躍

Anker 548 Power Bank (PowerCore Reserve 192Wh) / モバイルバッテリー 60000mAh 60W出力 大容量/スマートディスプレイ/収納式ライト/SOSボタン搭載/モバイルバッテリー アウトドア/防災/バッテリー キャンプ/iPhone, Android, MacBook その他各種機器対応 14,990円 （40％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker PowerCore Essential 20000 (モバイルバッテリー 20000mAh) 【USB-C入力ポート/PSE技術基準適合/PowerIQ/低電流モード搭載】 iPhone iPad Android 各種対応 (ブラック) 3,990円 （20％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Nano Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-C ケーブル) (モバイルバッテリー 20000mAh 30W出力 大容量 LEDディスプレイ搭載 USB-C ケーブル内蔵)【USB PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合/急速充電】iPhone 15 Android MacBook Air その他各種機器対応 (ブラック) 5,990円 （22％オフ） Amazonで購入する PR PR

外出時にはこれ1台でOK！ ケーブル一体型のモバイルバッテリーが25％オフと特価中

Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (5000mAh 22.5W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 / iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック) 4,490円 （25％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 16 / 15 シリーズ (ブラック) 2,890円 （17％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【MFi認証済/PowerIQ搭載/ライトニング端子一体型】 iPhone 14 / 13 / 12 シリーズ (ブラック) 3,290円 （18％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) (モバイルバッテリー 10000mAh 35W出力 大容量 LEDディスプレイ USB-Cケーブル内蔵 一体型 同時充電)【USB PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android MacBook Air その他各種機器対応 (ホワイト) 7,990円 （20％オフ） Amazonで購入する PR PR

マグネットでピッタリ本体に貼り付けて充電できるMagGoシリーズもセール中！ 5000mAhタイプが31％オフ

Anker MagGo Power Bank (10000mAh) モバイルバッテリー Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 折りたたみ式スタンド iPhone 16 / 15 / 14 / 13 シリーズ専用 (ブラック) 7,690円 （23％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ専用 (ブラック) 6,990円 （18％オフ） Amazonで購入する PR PR

Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) (アップグレード版 マグネット式ワイヤレス充電対応 5000mAh コンパクト モバイルバッテリー)【マグネット式/ワイヤレス出力 (7.5W) / USB-Cポート入出力/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 / 14 / 13 シリーズ専用 (ブラック) 4,490円 （31％オフ） Amazonで購入する PR PR

＞＞Ankerのセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢AmazonスマイルSALE 初売り｣