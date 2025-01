ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、汚れた場所だけ洗えてプレイシートとしても使える、ディズニーデザイン「撥水キルトのユニットラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「撥水キルトのユニットラグ」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:2,790円(税込)

サイズ:約90×90cm

品質:【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%、【中わた】ポリエステル100%(硬わた入り)

撥水加工

床暖房・ホットカーペット対応

付属品:ワンタッチテープ3本付き

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのユニットラグ。

スペースに合わせて必要な分だけ組み合わせができるジョイントタイプです!

どのようなお部屋にも馴染むグレーを基調とした優しいカラーを使用しているのもポイント。

厚さは標準タイプで、汚れたところだけ外してネットに入れてご自宅の洗濯機で洗うこともできます。

汚れたらすぐに洗えて、1枚1枚がコンパクトサイズなので乾かしやすいのも魅力的☆

ジョイント方法は簡単◎

付属の幅広ワンタッチテープでとめるだけでOKです。

<素材アップ>

なめらかな手ざわりと優しい温もりが魅力のマイクロファイバー素材を使用。

中わたをつめてふっくら仕上げた座り心地のいいキルト仕様で、ホットカーペット・床暖房にも対応しています。

撥水加工を施しているのでうっかりこぼしても安心。

小さなお子様やペットのいるご家庭にもオススメです。

汚れた場所だけ洗えてプレイシートとしても使える、ディズニーデザイン「撥水キルトのユニットラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

