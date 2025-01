ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「チップ&デール」のアップリケ刺繍やプリントがかわいい、ディズニーデザイン「布団カバーセット(3点)」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「布団カバーセット(3点)」チップ&デール

© Disney

タイプと価格:【洋式シングル】10,990円(税込)、【洋式ダブル】13,990円(税込)、【和式シングル】10,990円(税込)

品質:ポリエステル100%

枕カバーは合わせ式

※洗濯機をご使用の際は、洗濯ネットをご使用ください。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインの布団カバーセット。

掛け布団カバー、シーツ、枕カバーの3点が一度に揃います!

温かみのある色合いが可愛く、「チップ」と「デール」の住む森の木で眠るイメージで、ぐっすり心地よく眠れそう。

掛け布団カバーは、もぐもぐほっぺの「チップ」と「デール」のアップリケ刺繍がポイントです。

お揃いのベレー帽がかわいい☆

枕カバーには、どんぐりにぎゅーっとくっついている「チップ」と「デール」のアップリケ刺繍が施されています。

無邪気な姿にほっこり◎

掛け布団カバーの表面と枕カバーは、うねのある表面感でぬくもりたっぷり。

シーツと掛け布団カバーの裏面は同じデザインに。

「チップ」と「デール」のパッチワーク風プリントでとってもおしゃれ!

<素材アップ>

生地はそれぞれ、なめらかな肌ざわりのマイクロファイバー素材を使用しています。

なめらか&ぬくぬく、心地よさに包まれてぐっすりと眠れそう。

「チップ&デール」のアップリケ刺繍やプリントが可愛い、ディズニーデザイン「布団カバーセット(3点)」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

