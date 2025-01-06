¿¿ÅÄ¹Ç·¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡£¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè82²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÉôÌç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤òÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¼õ¾Þ¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¡õ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖBelieve in yourself.¡Ê¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¡ËNever give up.¡Ê¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿¿ÅÄ¹Ç·¤Î¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á
¡¡¿¿ÅÄ¤Ï¡¢FX¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Ç¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿Éð¾¡¦µÈ°æ¸×±Ê¤ò½Å¸ü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤¿¡£
¡¡¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ï¡¢1975Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ìÀ¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÉð¾¡¦¸×±Ê¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÉºÃå¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¹Ò³¤»Î¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÍð¤ÎµçÃÏ¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¡¢Å·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£
¡¡¿¿ÅÄ¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤âÌ³¤á¡¢°áÁõ¤ä»¦¿Ø¡Ê¤¿¤Æ¡Ë¤Ê¤É³ÆÊ¬Ìî¤ËÄÌ¤¸¤¿ÆüËÜ¤ÎÀìÌç²È¤òµ¯ÍÑ¡£¡ÖËÜÊª¤ÎÆüËÜÊ¸²½¡×¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ë±é½Ð¤äÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢·ãÆ°¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤ÎÊª¸ì¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¡õ3¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿¿ÅÄ¹Ç·¤Î¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á
¡¡¿¿ÅÄ¤Ï¡¢FX¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Ç¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿Éð¾¡¦µÈ°æ¸×±Ê¤ò½Å¸ü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤¿¡£
¡¡¿¿ÅÄ¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤âÌ³¤á¡¢°áÁõ¤ä»¦¿Ø¡Ê¤¿¤Æ¡Ë¤Ê¤É³ÆÊ¬Ìî¤ËÄÌ¤¸¤¿ÆüËÜ¤ÎÀìÌç²È¤òµ¯ÍÑ¡£¡ÖËÜÊª¤ÎÆüËÜÊ¸²½¡×¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ë±é½Ð¤äÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢·ãÆ°¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤ÎÊª¸ì¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¡õ3¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£