人気ゲームで脚光 中国山西省の古建築を訪ねて

山西省臨汾（りんふん）市洪洞県の広勝寺。（太原＝新華社配信）

【新華社太原1月6日】中国山西省の古建築は、2024年に発売されて爆発的な人気を呼んだ国産大作RPG「黒神話:悟空」のシーンに取り入れられたことで、大きな注目を集めるようになった。

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山西省大同市の雲岡石窟。（2021年5月9日撮影、太原＝新華社記者/袪彦）

省内には国内最多となる531カ所の全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）があり「地上の文化財を見るなら山西に行け」という言葉もある。これら多くの文化財や古跡が「黒神話:悟空」に精美な風景をもたらし、ゲームの人気がより多くの人々の目を同省の文化財に向けさせている。

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山西省運城市万栄県の飛雲楼。（太原＝新華社記者/袪彦）

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山西省永済市の鸛雀楼。（2014年6月12日撮影、太原＝新華社記者/袪彦）

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山西省大同市にある善化寺の彩色塑像。（太原＝新華社配信）

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山西省運城市芮城（ぜいじょう）県にある永楽宮の壁画。（太原＝新華社配信）

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山西省臨汾（りんふん）市隰（しつ）県の小西天（明末清初創建の仏教寺院）。（太原＝新華社配信）

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山西省長治市平順県の天台庵。（太原＝新華社配信）

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山西省長治市の観音堂。（太原＝新華社配信）

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山西省朔州市の応県木塔。（太原＝新華社配信）

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山西省運城市の関帝廟。（太原＝新華社配信）

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山西省長治市平順県にある大雲院の壁画。（太原＝新華社配信）

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山西省晋城市沢州県の玉皇廟。（太原＝新華社記者/袪彦）

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山西省朔州市にある崇福寺の彩色塑像。（太原＝新華社配信）

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山西省晋中市平遥県の鎮国寺。（太原＝新華社配信）

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山西省大同市渾源県の懸空寺。（太原＝新華社配信）

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山西省長治市長子県の法興寺。（太原＝新華社配信）

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山西省忻州（きんしゅう）市五台県の南禅寺。（太原＝新華社配信）

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山西省運城市万栄県の秋風楼。（太原＝新華社配信）

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山西省忻州（きんしゅう）市五台県の仏光寺。（10月11日撮影、太原＝新華社記者/袪彦）

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山西省運城市新絳（しんこう）県の福勝寺。（太原＝新華社記者/袪彦）

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山西省太原市晋源区にある晋祠の木彫。（2023年7月4日撮影、太原＝新華社記者/袪彦）

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山西省臨汾（りんふん）市の鉄仏寺。（太原＝新華社配信）

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山西省長治市の原起寺。（太原＝新華社配信）

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山西省晋中市平遥県にある双林寺の彩色塑像。（太原＝新華社配信）