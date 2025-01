食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。フードライターの森脇慶子さんが注目する寿司店とは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」をうかがいました。

今回は、フードライターの森脇慶子さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

森脇 慶子

「dancyu」や女性誌、グルメサイトなどで広く活躍するフードライター。感動の一皿との出合いを求めて、取材はもちろんプライベートでも食べ歩きを欠かさない。特に食指が動く料理はスープ。著書に「東京最高のレストラン(共著)」(ぴあ)、「行列レストランのまかないレシピ」(ぴあ)ほか。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「鮨 陸」です

出典:カフェモカ男さん

森脇さん

未訪問ですが「鮨 陸」が気になっています。 「鮨 水谷」(現在は閉店)、「日本橋蛎殻町 すぎた」出身と出自の確かさに加え、バンコクなど海外の経験も持つと聞き、興味があります。既に行かれた周りの知人の評判も良いので、一度行ってみたいと思っています。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. ネオ定食屋的なお店が増えるかも?

「食堂わた」のアジフライ定食 出典:ぴーたんたんさん

<店舗情報>◆鮨 陸住所 : 東京都渋谷区広尾5-13-6 ARISTO広尾ビル 1FTEL : 070-8361-8161

森脇さん

具体的な店というよりは、ランチやアラカルト等で手頃なメニューを提供する「食堂わた」(新宿御苑前)や「白金 芯」(白金高輪)、定食の「米田中」(外苑前)など、高級でなくともきちんとした和食を食べられる、庶民の身の丈にあった店が増えていくのでは?と思っています。ネオビストロならぬネオ定食屋みたいな。あと、もう流行り始めていますが、アラカルト主体の店も増えそうですね。

<店舗情報>◆食堂わた住所 : 東京都新宿区新宿1-19-11クサマビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております<店舗情報>◆白金 芯住所 : 東京都港区白金3-2-3 白金金春ビル 1FTEL : 070-9013-3094<店舗情報>◆米田中住所 : 東京都港区南青山2-22-2 クインビル B1FTEL : 03-6434-0931

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:森脇慶子、食べログマガジン編集部

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

The post 百戦錬磨のフードライターが今年大注目! 食通の間で話題の、広尾の寿司屋とは? first appeared on 食べログマガジン.