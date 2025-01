Kep1erが、4月30日に約1年ぶりの日本作品となるJapan 1st EPを発売することを発表した。2024年7月にKアリーナで開催された<Kep1er JAPAN CONCERT 2024 >を最後にメンバーのマシロとイェソはKep1erとしての活動を締めくくり、7人のメンバーである、ユジン/シャオティン/チェヒョン/ダヨン/ヒカル/ヒュニンバヒエ/ヨンウンはKep1erとしての活動を続けている。

<2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohama>

◾️日程・会場

2025年

3月5日(水)開場18:00 / 開演19:00

3月6日(木)開場18:00 / 開演19:00

パシフィコ横浜 国立大ホール

問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/



◾️チケット代金

全席指定:11,500円(税込)

※3歳以上有料。3歳未満入場可。ただし、席が必要な場合は有料。



◾️セブン‐イレブン先行(抽選)

受付期間:2025年1月6日(月)12:00〜2025年1月19日(日)23:59

当落発表 / 入金締切:2025年1月24日(金)12:00〜2025年1月27日(月)23:59



詳細:https://kep1er.jp/news/sp675d7c8b81c302a189843703

今作に収録されるのは、日本オリジナル楽曲と韓国リリース楽曲のJapanese ver.数曲を予定しており、仕様や特典などの詳細は後日発表されるとのことだ。◆ ◆ ◆◾️メンバーコメント私達Kep1erが約1年ぶりに、日本オリジナル作品をリリースすることになりました!今回は初のEPということで、今までのKep1erとはまた違った魅力をお見せできるよう一生懸命準備しています。たくさんの方に私たちの音楽を届けたいです、期待していてください!!◆ ◆ ◆そして、今作の事前予約者を対象としたオフラインイベントが2月2日に大阪、3月8日に東京で開催されることも発表となった。イベントの詳細と、商品の予約開始についても後日発表される。なお、先日開催が発表された<2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohama>については、現在セブン‐イレブン先行にて好評受付中となっている。詳細はKep1erオフィシャルサイトにてチェックして欲しい。