木原文人リングアナデビュー３５周年大会実行委員会は６日までに１９９９年１月３１日に６１歳で亡くなった不世出のプロレスラー、ジャイアント馬場さんの偉業をしのぶ「没２５年追善〜太陽ケア引退試合〜木原文人リングアナデビュー３５周年記念大会」（来年１月３１日、後楽園ホール）でセンダイガールズの里村明衣子とマリーゴールドの高橋奈七永の一騎打ちが緊急決定したことを発表した。

４月に引退する里村と５月にレスラー人生の終止符をうつ高橋。両者は、１月３日のマリーゴールド大田区大会でタッグ対決。試合後、高橋が里村へ再戦要求を行い、和田京平大会実行委員長が１・３１後楽園でのシングルマッチを提案。両者は受諾していた。

大会の主催は「木原文人リングアナデビュー３５周年大会実行委員会」で実行委員長は全日本プロレスの和田京平名誉レフェリーが務める。当日は、第１試合前に天龍源一郎、渕正信、武藤敬司、川田利明、田上明、小橋建太、グレート小鹿、ザ・グレート・カブキ、嵐、浅子覚、大森隆男、本田多聞、北原光騎が来場し馬場さんの追悼セレモニーを行う。

同大会では今大会で引退する全日本プロレスの元三冠ヘビー級王者・太陽ケアが鈴木みのる、ＭＡＺＡＤＡと組んで秋山準、丸藤正道、小島聡と対戦する。

◆来年１・３１ジャイアント馬場没２５年追善大会決定カード

▼和田京平レフェリーデビュー５０周年記念 太陽ケア引退試合 ６人タッグマッチ

太陽ケア、鈴木みのる、ＭＡＺＡＤＡ ＶＳ 秋山準、丸藤正道、小島聡

▼大仁田厚デビュー５０周年記念 スペシャルストリートファイト・トルネードバンクハウス８人タッグデスマッチ

大仁田厚、河上”ファイヤー”隆一、雷神矢口、宮本裕向 ＶＳ 葛西純、石川修司、竹田誠志、ブラックめんそーれ

▼タッグマッチ

箕浦康太、ＫＡＩ ＶＳ 」黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、立花誠吾

▼ザ・リーヴＰＲＥＳＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴ ＢＲＥＡＫ ８人タッグマッチ

モハメド ヨネ、小峠篤司、大原はじめ、小田嶋大樹 ＶＳ 飯野雄貴、納谷幸男、高鹿佑也、松永智充

▼市原グループ ＰＲＥＳＥＮＴＳ タッグマッチ

近藤修司、“ｂｒｏｔｈｅｒ”ＹＡＳＳＨＩ ＶＳ 土井成樹、佐藤光留

▼大隅興業 ＰＲＥＳＥＮＴＳ 頑張れ！西村修！！ ６人タッグマッチ

越中詩郎、西村修、新崎人生 ＶＳ 長井満也、井上雅央、土方隆司