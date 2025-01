【スシロー×シナモロール】キャンペーン期間:1月8日~1月26日まで

あきんどスシローは、サンリオのキャラクター・シナモロールとのコラボを1月8日より全国のスシローにて実施する。

スシローとシナモロールの2回目となる本コラボでは、コラボ限定ピック付きのおすしやコラボ限定マスコットが付いてくるドリンク、コラボ限定ファスナーポーチ付きの「ぷちローセット」が登場する。

コラボ限定ピック付きおすしでは、“サーモン”と“ねぎまぐろ”の盛り合わせに本コラボ描き下ろしのシナモンとおともだちのピックが付属。ピックは全10種類となっており、裏面では、「ひとことメモ」が記載されている。

サーモン&ねぎまぐろ包み シナモロールコラボ限定ピック付き

価 格:200円~

販売期間:1月8日~

※コラボ限定ピック手配総数63万枚分が無くなり次第終了

※コラボ限定ピック(全10種)は対象商品1点につき、ランダムで1 枚お渡しいたします。

シナモロールコラボ限定マスコット付き ソフトドリンク

価格:980円~

販売期間:1月8日~コラボ限定マスコット手配総数12.6万個分が無くなり次第終了

対象ドリンク:ポップメロンソーダ、ペプシコーラ、ウーロン茶 等

※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合があります。

※コラボ限定マスコット(全3種)は対象商品1点につき、ランダムで1つお渡しいたします。

ぷちローセット シナモロールコラボ限定ファスナーポーチ付き

価格:580円~

販売期間:1月8日(水)~

※コラボ限定ファスナーポーチ手配総数9.9万個分が無くなり次第終了

※こちらの商品には「ぷちローコイン」は付いておりません。

※コラボ限定ファスナーポーチ(全6種)は対象商品1 点につき、ランダムで1つお渡しいたします。

※コラボ限定シート(全5種)は対象商品1点につき、ランダムで1枚お渡しいたします。

コラボ限定ファスナーポーチ(全6種)イメージ

コラボ限定シート(全5種)イメージ

スシロー公式Xフォロー&リポストキャンペーン概要

本キャンペーン開催中にスシロー公式Xをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿をリポストすると抽選で20名に「スシローで使用できるお食事券10,000円分」が当たるキャンペーンが実施される。

・応募期間:1月8日~1月26日

・参加方法:

(1)スシロー公式Xをフォロー

(2)キャンペーン期間中に投稿される対象ポストをリポスト

・賞品・当選人数:「スシローで使用できるお食事券10,000円分」×20名さま

※写真はイメージです。実際の賞品とは異なる場合があります。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.