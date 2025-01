回転すしチェーン「スシロー」にて、サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」との2回目となるコラボキャンペーンを開催!

「シナモロール」とのコラボ限定おすしや、コラボ限定グッズ付きドリンク・ぷちローセットが登場します☆

スシロー サンリオ「シナモロール」コラボレーションキャンペーン 2025

開催期間:2025年1月8日(水)〜1月26日(日)

開催店舗:全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

スシローにて、サンリオキャラクター大賞5連覇の大人気キャラクター「シナモロール」とのコラボが再び実現。

今回のコラボでは、コラボ限定ピックが付いた“サーモン”と“ねぎまぐろ”を盛り合わせたコラボメニューなどが登場します。

また「シナモロール」がおすしのネタをギュっと抱いたコラボ限定マスコットが付いてくるドリンクや、コラボ限定ファスナーポーチ付きの「ぷちローセット」もラインナップ。

今回販売される「ぷちローセット」は、2024年の「ぷちローセット」とは付いてくるポーチのデザインも新しくなっているのもポイントです☆

サーモン&ねぎまぐろ包み シナモロールコラボ限定ピック付き

価格:200円(税込)〜

持ち帰り・デリバリー:対象外

販売期間:2025年1月8日(水)〜コラボ限定ピック手配総数63万枚分が無くなり次第終了

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

女性やお子さんに人気の“サーモン”と“ねぎまぐろ”を盛り合わせた「サーモン&ねぎまぐろ包み」

お寿司にはコラボ限定ピック全10種からいずれか1つが付いてきます。

コラボ限定ピック

付属品のピックは、コラボ描き下ろしの「シナモロール」とおともだちの全10種類。

「ポロン」や「カプチーノ」「モカ」「エスプレッソ」「シフォン」「みるく」などがランダムで付属されます。

ピック裏面にプリントされた「ひとことメモ」も必見です☆

※コラボ限定ピックはランダム提供です。デザインは選べません

※コラボ限定ピック(全10種)は対象商品1点につき、ランダムで1枚配布されます

※仕入状況・販売状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

シナモロールコラボ限定マスコット付き ソフトドリンク

価格:980円(税込)〜

販売期間:2025年1月8日(水)〜コラボ限定マスコット手配総数12.6万個分が無くなり次第終了

対象ドリンク:ポップメロンソーダ、ペプシコーラ、ウーロン茶 など

※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合があります

対象のソフトドリンク購入することでゲットできる「シナモロール」のコラボ限定マスコットは全部で3種類。

「シナモロール」がおすしのネタをギュっと抱いているデザインを使用した、コラボ限定マスコットです。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為はお控えください

※多くの方に楽しんでもらうため、一人で複数個の注文はお控えください

※コラボ限定マスコットはランダム提供のため、デザインは選べません

※コラボ限定マスコット(全3種)は対象商品1点につき、ランダムで1つ配布されます

※コラボ限定マスコットの付いてないソフトドリンクも販売されているため、注文の際は注意ください

※コラボ限定マスコット付きと記載された商品が注文画面にない場合、その店舗でのコラボ限定マスコット付きドリンクの販売が終了している可能性があります

ぷちローセット シナモロールコラボ限定ファスナーポーチ付き

価格:580円(税込)〜

持ち帰り・デリバリー:対象外

販売期間:2025年1月8日(水)〜コラボ限定ファスナーポーチ手配総数9.9万個分が無くなり次第終了

大人の方でもミニしゃりのおすし5貫などを楽しめるセットメニュー「ぷちローセット」

人気の「ぷちローセット」に、「シナモロール」とのコラボ限定ファスナーポーチ付きメニューがラインナップされます。

お寿司の下に敷かれたシートにプリントされた「シナモロール」たちのイラストも必見です。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為はお控えください

※多くの方に楽しんでもらうため、一人で複数個の注文はお控えください

※ゼリーの味は変更になる場合があります

※いくらの包み以外のしゃりはミニしゃりです

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

コラボ限定ファスナーポーチ

種類:全6種 ※ランダム

コラボ限定ファスナーポーチは全部で6種類。

カラフルなアートに仕上げられた、冬の装いがかわいい「シナモロール」たちがプリントされています。

※コラボ限定ファスナーポーチはランダム提供です。デザインは選べません

※対象商品1点につき、ランダムで1つ配布されます

コラボ限定シート

種類:全5種 ※ランダム

「ぷちローセット」に付いてくる限定シートのデザインは全部で5種類。

背景に雪の結晶を散りばめた、この季節ならではのアートが使用されています。

※コラボ限定シートはランダム提供です。デザインは選べません

※こちらの商品には「ぷちローコイン」は付いていません

※コラボ限定シート(全5種)は対象商品1点につき、ランダムで1枚配布されます

限定おすしや、コラボ限定グッズ付きドリンク・ぷちローセットが提供される「シナモロール」とのコラボキャンペーン。

スシロー の「シナモロール」コラボレーションキャンペーンは、2025年1月8日より開催です☆

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.

※店舗によって価格が異なります

※写真はすべてイメージです。実際のメニューとは異なる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post コラボ限定おすしやグッズ付きドリンク、ぷちローセット!スシロー サンリオ「シナモロール」コラボレーション appeared first on Dtimes.