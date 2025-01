米アカデミー賞の前哨戦とされる「第82回ゴールデングローブ賞」で日本人初となるテレビドラマ部門助演男優賞を受賞した浅野忠信が、授賞式後のバックステージでトロフィーを手にカメラに向かって喜びを爆発させる動画が、ゴールデングローブ賞の公式Xにアップされた。動画には「That feeling when you just won your first #GoldenGlobes award!」と添えられ、浅野のゴールデングローブ賞初受賞を祝福している。

「第82回ゴールデングローブ賞」は、現地時間5日にロサンゼルスのビバリー・ヒルトン・ホテルで授賞式が行われ、浅野は英語で「たぶん、誰だかわからないですよね。私は日本から来た俳優で、浅野忠信と言います。ワーォ」と歓喜の雄たけびを上げると会場も大きな拍手で盛り上げた。続けて、授賞式後、すぐに帰国して撮影中の映画の現場に戻ると説明し、「This is a big present for me.Thank you so much!Thank you SHOGUN team!」とシンプルな英語で喜びを爆発させた。浅野は、FXのドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』(日本ではディズニープラスで配信中)に野心家・樫木藪重役で出演し、主演の真田広之に引けを取らない存在感を発揮。昨年9月に発表されたテレビ界最高峰の「第76回エミー賞」で同ドラマが主要な賞とあわせてひとつのシーズンの作品として18の賞を受賞し、エミー賞で最多の受賞記録を打ちたてる中、助演男優賞にノミネートされていた浅野は受賞を逃していたこともあり、喜びもひとしおの様子だ。「第82回ゴールデングローブ賞」では、『SHOGUN』主演の真田も日本人初の主演男優賞を受賞した。Xでは「浅野忠信さん」がトレンド入り。「おめでとうございます!」「最高の受賞スピーチ」などと祝福の声が殺到している。