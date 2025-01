アイドルグループ・timeleszが開催する新メンバーオーディション『timelesz project -AUDITION-』が、Netflixで配信中です。このオーディションは、「タイプロ」と呼ばれtimeleszファン以外からも大きな注目を集めています。2024年12月27日には、新エピソードとなる「episode 10 突破 -Part4-」が公開され、ついに4次審査の合格者が発表されました。この記事では、最新エピソードの内容を紹介しつつ、今後のtimelesz projectがどうなっていくのかを推測していきます。

「timelesz project」とは?

STARTO社俳優部・寺西拓人が高評価!

12人の通過者を発表! 通過した候補生の共通点は……

まず、オーディションの流れを簡単に紹介します。2024年4月1日にSexy Zoneは「timelesz」にグループ名を変更し、新メンバーオーディションの開催も同時に発表。現在は4次審査を行っているところで、「episode 10 突破 -Part4-」では5次審査に進む通過者が発表されました。この4次審査からは、STARTO ENTERTAINMENT(以下・STARTO社)所属の俳優である、寺西拓人さん、原嘉孝さん、今江大地さんが候補生として加入しています。4次審査は3チームに分かれ「合宿特訓ミッション」を行い、timelesz(元Sexy Zone)の楽曲である『人生遊戯』『RIGHT NEXT TO YOU』『Purple Rain』をチーム別で、『Anthem』全体曲として披露。また、4次審査からはフィジカルの強さも審査対象となり、より厳しい試練が候補生に課されるようになっています。新たに配信された「episode 10 突破 -Part4-」では、前回の配信から引き続き『RIGHT NEXT TO YOU』チームの最終パフォーマンスの様子が公開されました。『RIGHT NEXT TO YOU』チームには、STARTO社の寺西さんが参加。チーム内ではさまざまなトラブルが発生し、候補生たちは試行錯誤しながら本番を迎えることになります。チームの練習風景が映し出されますが、圧倒的にレベルの高い寺西さんがリーダーシップを取り、他の候補生をけん引。寺西さんも「気を使っている場合じゃないと言うか。あとはみんなでやりとりしている中で、愛情も生まれた」と話しています。チーム一丸となって挑んだ最終発表ではまとまりのあるパフォーマンスを見せ、審査したtimeleszメンバーやトレーナーからも高い評価を得ました。さらに、番組では全体曲『Anthem』の最終パフォーマンスも公開。そして、4次審査を通過した合格者の発表に移りました。4次審査通過者は、山根航海さん、寺西拓人さん、橋本将生さん、原嘉孝さん、西山智樹さん、本多大夢さん、浜川路己さん、猪俣周杜さん、篠塚大輝さん、浅井乃我さん、鈴木凌さん、前田大輔さん(名前を呼ばれた暫定順位順)の12人。STARTO社から参加した候補生としては、寺西さん、原さんは通過し、今江さんは脱落という結果になりました。通過者を見ると、ダンス・ボーカルのパフォーマンスが高いのはもちろんのこと、4次審査でリーダーシップを発揮した人や、パフォーマンスや精神面で成長した候補生が選ばれています。総評のコメントで注目すべきメンバーですが、猪俣さんは4次審査で一番伸びたと評価され、篠塚さんは諦めずに努力する姿勢が認められました。また、途中から参加したSTARTO社の寺西さん、原さんがいきなり上位で通過となり、5次審査はさらにレベルが高いものになりそうな予感です。次回の配信では、4次審査を中心としたオーディションの裏側を公開。さらに、5次審査は菊池風磨さん、佐藤勝利さん、松島聡さんがプロデューサーとなる3グループでの「メンバープロデュース審査」になると発表されました。課題曲はtimeleszの新曲となり、伝統あるステージ衣装が使用されるようです。また、予告では山下智久さんをはじめ、20th Centuryなどの姿もあり、timelesz以外の大物たちも参加する可能性が出てきました。盛り上がりを見せているtimelesz projectから、ますます目が離せなくなりそうです。この記事の筆者:ゆるま 小林長年にわたってテレビ局でバラエティ番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)