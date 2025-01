西武は6日、2025年のチームスローガンが『ALL ONE』に決定したことを発表した。西口文也監督は球団を通じて「野球はチームスポーツだと言われていますが、一人ひとりが個々の能力を高め、チームに還元することで勝ちにつながるという想いを込めたスローガンです。選手たちには昨シーズンの悔しさをもって絶対にレギュラーを掴み取ってやるのだという強い気持ちで今シーズンに挑んで欲しいです。一人ひとりがその気持ちをもってプレーをすることで、チームが良い方向に向かうと思います。今年は絶対にやってやる!という覚悟をもって、選手たちとともに春季キャンプ、そして新シーズンへ向けて取り組んでいきたいと思います」とコメントした。

▼ 西武の直近10年のチームスローガン2025年『ALL ONE』2024年『やる獅かない』2023年『走魂(そうこん)』2022年『Change UP!』2021年:『BREAK IT(ブレイク・イット)』2020年:『Leolution(レオリューション)』2019年:『CATCH the GLORY 新時代、熱狂しろ!』2018年:『CATCH the FLAG 2018 栄光をつかみ獲れ!』2017年:『CATCH the ALL つかみ獲れ!』⇒『CATCH the ALL 栄光をつかみ獲れ!』※2017年はシーズン終盤にスローガンを変更2016年:『BEAST!強く、猛々しく。』