¥´¥´¥¹¥Þ40ºÐ¥¢¥Ê¡Ö¹¶¤á¤¿¡×¥Î¥ó¥·¥ç¥ë¡¢Æ©¤±¥·¥ã¥Ä¡Ö¤â¤¦¤¿¤áÂ©¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³§Æ£°¦»Ò¡Ê40¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÏ¢Â³¹¹¿·¡£2025Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢Â³Åê¹Æ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ïª½Ð¤ÎÂ¿¤¤à¹¶¤á¤¿á¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÏ¢È¯¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤µ¤Æ¡ª¤ª»Å»ö»Ï¤á³§¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¤«¡¼¡ª¡¡#¿²Àµ·î¤«¤é¤Î³ÐÀÃ#¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢Åê½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹õ¤Î¥Î¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¤½¤ÎÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ã¥Ä°ìËç¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹¶¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤¨¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡¢¤â¤¦¤¿¤áÂ©¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Æ©ÌÀ´¶¡£¤¿¤À¤¿¤ÀÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤°¦¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖºÇ¶á¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿§µ¤¤Ç¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈþÏÆ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥¨¥Ã¥Á¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³§Æ£¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£2005Ç¯4·î1Æü¤«¤é¥Õ¥¸¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×4ÂåÌÜ¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢2017Ç¯2·î¤«¤é¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ ¡×¤ÎÍËÆüÊÌ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£