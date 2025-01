球団史上5人目…ブルズがデリック・ローズの背番号1の永久欠番入りを発表

2024年9月26日。デリック・ローズは自身のソーシャルメディアで現役引退を表明し、15シーズンのNBAキャリアに幕を下ろした。

イリノイ州シカゴで生まれた男は、2008年のドラフト全体1位でシカゴ・ブルズから指名され、NBAキャリア最初の7シーズン(在籍は8シーズン)をプレーし、キャリア3年目の2010-11シーズンにはNBA史上最年少(22歳)でMVPに輝いた。

2025年1月5日(現地時間4日)のニューヨーク・ニックス戦で、ブルズはローズのバスケットボールキャリアを称えるセレモニー“デリック・ローズ・ナイト”を開催。ローズは当時の指揮官トム・シボドーHC(ヘッドコーチ/現ニックス指揮官)とユナイテッド・センターで再会し、会場へ駆けつけた2万2491人もの観客が祝福。

シカゴ市は2025年1月4日(現地時間)を正式に“デリック・ローズ・デー”にすることを発表。さらに、この日ブルズはローズが着用した背番号1を永久欠番にすること、そしてそのセレモニーを2025-26シーズンに開催することを発表した。

OFFICIAL: The Bulls will retire Derrick Rose's number during the 2025-26 NBA season. No other player will ever wear the number 1 for the Chicago Bulls.

Number 1 will always be from Chicago. pic.twitter.com/s7z3J030WA

- Chicago Bulls (@chicagobulls) January 4, 2025