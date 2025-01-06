2025Ç¯¤ÏAR¥°¥é¥¹¤ÎóÕÌÀ´ü¤Ë¡©¡¡¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¸þ¤±¡×¡Ö¥ªー¥×¥ó²½¡×¤Ê¤É¤Î¥ー¥ïー¥É¤«¤éXR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÅ¸Ë¾¤òÍ½Â¬
¡¡2025Ç¯ºÇ½é¤Î¡ÖWeekly Virtual News¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿XR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¤Ä¤Ä¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¤ÎÅ¸Ë¾¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú²èÁü¡Û2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿XR´ØÏ¢¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¿¤Á
¢£¥½ー¥·¥ã¥ëVR¸þ¤±¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÏÎ´À¹¤¹¤ë¤«
¡¡2024Ç¯¤ÏVR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£Meta¤«¤é¤Ï¡ØMeta Quest 3¡Ù¤ÎÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¡ØMeta Quest 3S¡Ù¤¬È¯Çä¡£¤«¤ï¤ê¤Ë¡ØMeta Quest 2¡Ù¤È¡ØMeta Quest Pro¡Ù¤Î½ªÇä¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡PICO¤«¤é¤Ï¡ØPICO 4¡Ù¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ØPICO 4 Ultra¡Ù¤¬È¯Çä¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀìÍÑ¥âー¥·¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ØPICO Motion Tracker¡Ù¤À¤í¤¦¡£ÀÇ¹þ11,800±ß¤Ç¡¢Â¼ó¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡ØVRChat¡Ù¤Ê¤ÉÁ´¿È¤òÆ°¤«¤»¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¤ª¼ê·Ú¤ÊÆþÌçµ¡¤À¡£¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤À¤±Çä¤êÀÚ¤ì¤¬µ¯¤³¤ë¤Û¤É¤ÎÉ¾È½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ØVRChat¡ÙÁÀ¤¤·â¤Á¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹È¯É½¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£Shiftall¤«¤é¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ØMeganeX superlight 8K¡Ù¤ä¡¢°ÂÄê¤·¤¿É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¥âー¥·¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖHaritoraX¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·µ¡¼ï¤Î¡ØHaritoraX 2¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¤±Ô¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ëDiver-X¤«¤é¤Ï¥°¥íー¥Ö·¿¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Î¡ØContactGlove2¡Ù¤ä¡¢¸÷³Ø¼°¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ØContactTrack¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥½¥Ëー¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¡Ømocopi¡Ù¤â¡¢PCÏ¢·È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¤Î¾Ò²ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¶õÁ°¤Î¡ØVRChat¡Ù¥Öー¥à¤¬µ¯¤¤¿¡£ºÇ½é¤ÏPC¤«¤é¡ÈÊ¿ÌÌ¡É¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´¿È¤òÆ°¤«¤¹VR¥æー¥¶ー¤ò¸«¤Æ¡¢VR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¡£¡ØVRChat¡Ù¤¬¥¥éーVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼ûÍ×¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢£AR¥°¥é¥¹¤ÎóÕÌÀ´ü¤Ï¤¹¤°¤½¤³¤Ë¡©
¡¡AR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â¡¢Meta¤Ï¤¿¤·¤«¤ÊÀ®²Ì¤òµó¤²¤¿¡£¡ØMeta Quest 3S¡Ù¤ÈÆ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢AR¥°¥é¥¹¡ØOrion¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÎÃÊ³¬¤À¤¬¡¢»ëÌî³Ñ70ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥á¥¬¥Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÉ¾È½¤Ï¡¢Àè¹ÔÂÎ¸³¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËÎÉ¤¤¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë»Ô¾ì¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖXREAL¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¤â¡¢1·î17Æü¤Ë¿··¿µ¡¼ï¡ØXREAL One¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎAR¥°¥é¥¹¤À¤¬¡¢½¾Íèµ¡¼ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹ËÜÂÎ¤ËÀìÍÑ¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄãÃÙ±ä½èÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£´é¤Ë¤«¤±¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿··¿¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Snap¤äDynabook¡¢MiRZA¤Ê¤É¡¢AR¥°¥é¥¹¤Î¿··¿È¯É½¤¬2024Ç¯¤ÏÄê´üÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡£¡È´°Á´¤ÊAR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡É¤Î¼Â¸½¤¬¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Meta¤äXREAL¡¢¤½¤·¤Æ¸å½Ò¤¹¤ëGoogle¤¬Âç¤¤¯¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¢£XR¥Ç¥Ð¥¤¥¹OS¤Î¥ªー¥×¥ó²½¤ÎÎ®¤ì¤Ë´üÂÔ
¡¡¶È³¦Åª¤ËÂç¤¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Google¤¬XR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±OS¡ÖAndroid XR¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿·ï¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤è¤êÆ±OS¤ËÂÐ±þ¤·¤¿MR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¢¥³ー¥ÉÌ¾¡ÖProject Moohan¡×¤¬2025Ç¯¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¥½¥Ëー¡¢Lynx¡¢XREAL¤«¤é¤âÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬½Ð¤ë¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Ê¤¬¤éËÜ²ÈAndroid¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊXR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬³Æ¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÌ¤Íè¤¬¤¢¤êÆÀ¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ±¼ï¤ÎÅ¸³«¤È¤·¤Æ¡¢Meta¤¬VR¡¦MR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¸þ¤±OS¤ò¡ÖMeta Horizon OS¡×¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤·¡¢Â¾¼Ò¤Ë¸þ¤±¤Æ³«Êü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËASUS¤ÈLenovo¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âº£¸åÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÅÐ¾ì¤¬Í½´¶¤µ¤ì¤ë¡£°ì¼Ò¤À¤±¤ÇÆÈÀê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢OS¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤«¤é¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÅÐ¾ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¤ÏÂ³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áÀõÅÄ¥«¥º¥é¡Ë