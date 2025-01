酒井法子出演！DFT「太宰府国際音楽祭2025 ファッションショー」

DFTは、2025年3月16日(日)に開催される太宰府国際音楽祭2025にて、ファッションショーを開催します。

DFTは、2025年3月16日(日)に開催される太宰府国際音楽祭2025にて、ファッションショーを開催。

このファッションショーは、ウォーキングレッスンを通して美しい自分になれるモデルスクール「NEXT MODEL COLLEGE」協力のもと行います。

《太宰府国際音楽祭2025》

日時 : 2025年3月16日(日)13時〜17時※開場12時

場所 : 福岡県太宰府市観世音寺1丁目3 プラム・カルコア太宰府2F市民ホール

入場料 : プログラム5,000円(全席自由)

購入方法: チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2439268

イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/4216470001

■太宰府国際音楽祭とは

古代から国際都市として栄え、日本遺産「古代日本の『西の都』」でもある太宰府の豊かな歴史と文化、魅力を広めることを目的に、国内外のアーティストが集まり、多様な音楽を披露します。

7回目の開催となる今回は、人気タレントの酒井法子さんはじめ、HUE、Neontetra、軍鶏 SHA・MO・など多彩なアーティストが出演予定です。

■DFTのコンセプト「喜びをシェアし、幸せが循環する世界」

DFTは、ルワンダと日本をつなぎ、おしゃれを分かち合うブランドです。

生命力あふれる色彩、個性的な柄のアフリカ布(キテンゲ)を使い、スカートやバッグなど、数々のファッションアイテムをお届けしてきました。

ブランドの最大の魅力は、ひとつのキテンゲを日本、そしてルワンダの人たちと「はんぶんこ」するシステムにあります。

キテンゲは1枚のサイズが約5.5メートルと大きく、一人では使いきれないことがしばしば。

キテンゲを二人で「分かち合う」ことで、おしゃれする喜びをもシェア、同じ布を選んだ人同士を、海を越えてつなげたいと考えています。

「はんぶんこ」システムでは、アイテム金額の半分以上を日本人が負担。

けれど、完全に「チャリティ」にせず、ルワンダの人にも一部金額を負担いただきます。

無料でドレスを提供するのではなく、ルワンダのスラムに住むシングルマザーたちに、おしゃれをする「チャンス」を提供したいと考えるためです。

DFTの目指す世界観は、おしゃれを楽しみ合うこと、自分をhappyにすることで世界に彩をもたらすことです。

ルワンダの人たちと「はんぶんこ」

■ファッションショーについて

今回のファッションショーでは、DFTの「はんぶんこ」システムによって生まれた、個性豊かなキテンゲのアイテムの数々を、NEXT MODEL COLLEGEのモデルたちが披露します。

ルワンダの文化と日本の感性が融合した、華やかでエネルギッシュなショーにご期待ください。

また、ショーを通して、DFTの活動や、ルワンダの女性たちの自立支援について、広く知っていただく機会となることを願っています。

NEXT MODEL COLLEGE

