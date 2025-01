美容鍼灸専門院「GINZA HARICCHI(銀座ハリッチ)」は、2025年1月29日(水)〜2月4日(火)の期間限定で、伊勢丹新宿店 本館地下2階 ビューティアポセカリーにて鍼灸サイエンススキンケアのPOP UPイベントを開催します。

GINZA HARICCHI「鍼灸サイエンススキンケアPOP UPイベント」

■POP UPイベント概要

期間 :2025年1月29日(水)〜2月4日(火)

場所 :伊勢丹新宿店 本館地下2階

ビューティアポセカリー / ブロックプロモーション

所在地:東京都新宿区新宿3-14-1

※1月31日(金)は外商イベントのため一般営業はクローズします。

美容鍼灸専門院「GINZA HARICCHI(銀座ハリッチ)」は、2025年1月29日(水)〜2月4日(火)の期間限定で、伊勢丹新宿店 本館地下2階 ビューティアポセカリーにて鍼灸サイエンススキンケアのPOP UPイベントを開催。

今回は銀座ハリッチで不動の人気を誇る「銀座一丁目マスク」がリニューアルして登場。

お得な限定セットとして先行販売します。

なお、累計販売本数30万本*の美容液「ハリッチ プレミアムリッチプラス」、塗る美容鍼クリーム「L Shotリッチクリーム」などの商品も一堂に並びます。

*2024年10月時点

■「銀座一丁目マスク」について

<針ローラー × 極薄マスクで新しいリフトケア体験>

銀座一丁目マスクは、美容液一本分の成分が配合されたマスクと付属の針ローラーを組み合わせた、美容鍼灸専門院ならではのスキンケアアイテムです。

銀座ハリッチ創業の地であり、ラグジュアリーで洗練された「銀座一丁目」。

この特別な場所が醸し出す美意識と美容鍼灸専門院ならではの卓越した技術を詰め込んだマスクを届けたい、そんな思いから誕生しました。

極薄かつ格子状のマスクは肌に心地よくフィットし、美容成分を角質層までしっかりと届けます。

*1 その上から、真皮層へアプローチする約1mmの極細突起が540本ついた針ローラーを転がすことで、肌に優しく刺激を与え、ピンとハリのある肌へ導きます。

美容鍼灸施術を受けたような、贅沢な体験をご自宅で楽しめます。

今回のリニューアルでは価格はそのままに、ナイアシンアミドやヒト幹細胞順化培養液、メラゼロV2*2 といった整肌成分が加わりました。

なお、パッケージデザインは東洋医学における「気・血・水」の流れを表現した、新たな装いになりました。

*1 角質層まで

*2 全て整肌成分

■伊勢丹新宿POP UP限定セット

<銀座一丁目マスク 8枚入りセット>

定価 22,000円 → 限定価格 20,000円

内容:銀座一丁目マスク 8枚、専用針ローラー 1個

<銀座一丁目マスク ベーシックセット>

定価 46,800円 → 限定価格 39,780円

内容:銀座一丁目マスク 8枚、専用針ローラー 1個、ハリッチ プレミアムリッチプラス 1個、ハリッチ 針ローラー 1個、L Shotリッチクリーム 1個

<銀座一丁目マスク パーフェクトセット>

定価 75,800円 → 限定価格 64,430円

内容:銀座一丁目マスク 8枚、専用針ローラー 1個、ハリッチ プレミアムリッチプラス 1個、ハリッチ 針ローラー 1個、L Shotリッチクリーム 1個、GBBクリーム 1個、Eki ボディセラム&カッサ 1個

※価格は全て税込

上記セットを購入のお客様へ、オリジナルトートバッグをプレゼントします。

※どちらも数量限定、なくなり次第終了

■「鍼灸サイエンス」スキンケア コンセプト

鍼灸(しんきゅう)とは、古代中国より発展してきた東洋医学の一つです。

全身のツボに鍼(はり)を打つことで、体が本来持っている自己治癒力を引き出すことができるため、様々な病気や怪我の治療に使われてきました。

この鍼灸をベースに、美容目的で生み出されたのが「美容鍼灸(びようしんきゅう)」です。

お肌が本来持つ、綺麗になろうとする力を目覚めさせます。

鍼でお肌に刺激を与えると、鍼による傷を修復しようとして、お肌が目覚め、お肌本来の力で、ハリや弾力がアップします。

このメカニズムに着目し、開発したのが、銀座ハリッチの「鍼灸サイエンス」スキンケアです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 塗る美容鍼クリーム「L Shotリッチクリーム」も!GINZA HARICCHI「鍼灸サイエンススキンケアPOP UPイベント」 appeared first on Dtimes.