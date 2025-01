TakuAnも参加！e-DGMS by グランツーリスモ＠東京オートサロン2025

ダイワグループは、2025年1月11日(土) 幕張メッセで開催される「TOKYO AUTO SALON(東京オートサロン)2025」で行うeスポーツを体感できる併催イベント「東京オートサロンeスポーツエクスペリエンス」でオフライン大会を開催します。

TOKYO AUTO SALON

大会カテゴリーは2つ。

自動車整備士養成学校在学生による「Technical College GP」と、これまでにダイワグループ主催グランツーリスモオンライン大会に出場経験のある方の「e-DGMS GP」。

事前のオンライン予選会を勝ち上がった選手の最高峰バトルを是非、会場で確認してください。

■『e-DGMS(e-DG motorsports)』について

自動車ディーラーのグループであり、社員で構成するモータースポーツチームでレースに参戦しているダイワグループが2020年10月から開催している「グランツーリスモ7」を使用したeモータースポーツ大会。

2024年の大会配信では、YouTubeでの総視聴回数が20万回以上を記録するなど、多くのモータースポーツファンから支持されています。

【イベント概要】

イベント名:e-DGMS by グランツーリスモ@東京オートサロン2025

〜Technical College GP / e-DGMS GP

(TOKYO AUTO SALON 2025 e-SPORT EXPERIENCE内のステージイベント)

日時 :2025年1月11日(土)15:00〜16:15

※ブース出展は東京オートサロン会期中3日間出展します。

(1月10日(金)・11日(土)・12日(日))

場所 :幕張メッセ国際会議場2F コンベンションホール

チケット :東京オートサロン2025の入場チケットが必要です

主催 :株式会社ダイワグループ

参加学校 :花壇自動車大学校・関東工業自動車大学校・埼玉自動車大学校・

中央自動車大学校・東京自動車大学校・新潟工業短期大学・

日本工学院八王子専門学校・日本自動車大学校・

横浜テクノオート専門学校・読売自動車大学校 (順不同)

出演:

●ゲスト

TakuAn(KANTOモータースクールSCARZ所属 eスポーツ・プロプレイヤー)

滋賀県出身。

・全国都道府県対抗eスポーツ選手権三重 2021 U18の部優勝

・全国都道府県対抗eスポーツ選手権栃木 2022 U18の部優勝

・BRIDGESTONE GT タイムトライアル U17 by TOYOTA GAZOO Racing』 2022 優勝

・TGR GT CUP 2022 グランドファイナル 3位

・グランツーリスモワールドシリーズ2023 showdown マニュファクチャラーズカップ チームポルシェ優勝

・全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2024 佐賀 一般の部 優勝

・Honda Racing eMS「GT Grand Final 2024」Challengeクラス 優勝

ゲスト:TakuAn

●解説

岡田 衛(eスポーツ/リアルドライバー)

幼少期よりレースゲームに興味を持ち、現在「グランツーリスモ」シリーズを中心に活動するe-モータースポーツプレイヤー。

・2021年e-DG耐久シリーズチャンピオン

・2022〜2023年スーパー耐久シリーズ参戦

・2024年NEO SERIES個人シリーズ2位

解説:岡田 衛

●MC

勝又 智也(モータースポーツアナウンサー)

様々なモータースポーツの実況や各種イベントのMCで活動中のレースアナウンサー。

2020年よりeモータースポーツレースの実況も行っており、eモータースポーツを盛り上げている1人。

MC:勝又 智也

