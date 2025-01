【モデルプレス=2025/01/06】アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが1月5日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 〜Touch Your Heart〜」(TOKYO FM/毎週日曜12時30分〜12時55分)に出演。妊娠中に夫で俳優の葉山奨之からしてもらって嬉しかったことを明かした。この日、「妊娠中、パートナーにしてもらってうれしかったことは?」というリスナーからの質問を取り上げたきゃりー。「やっぱり大好物を買ってきてくれることかな」とし、妊娠初期はとにかく苺が食べたかったと振り返りながら「買ってきてくれたら嬉しい」と明かした。「あとは、甘いものハマっちゃってて。チョコとか超食べてるんですけど、『そういえばチョコ好きだって言ってたから買ってきたよ』とかも嬉しい」と葉山の行動を明かした。

Welcome to the new world????

I’ve been looking forward to meeting you!



産まれてきてくれてありがとう pic.twitter.com/QZ57GQSeVX