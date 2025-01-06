1/6¡Á10OA¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«¤Ë¤Æ£±·î£±£±Æü¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØA¥é¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿²¶¤Ï¡¢¸µ¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤ÈÌÂµÜ¿¼Éô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ ¡Ù
2025Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
º£½µ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£±·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÏÃÂê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ª
¡ØA¥é¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿²¶¤Ï¡¢¸µ¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤ÈÌÂµÜ¿¼Éô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ù¡ª
Ä¹¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤Í¡ª¡©¤Ç¤â¡¢ÆâÍÆ¤¬¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡©
°Â¿´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¤òÎ¬¤¹¤È¡Ö¥¨¥Ñ¥ê¥À¡×¤Ç¤¹¡ª
¤¼¤Ò2025Ç¯¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¡¢ËâË¡¤ò¶î»È¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¥Á¡¼¥à¥Ð¥È¥ë¤È¶¦¤ËÉÁ¤¯¡¢ÌÂµÜ¹¶Î¬¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢±¦Æå¸÷²ð¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëWEB¾®Àâ¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×100ËüÉôÆÍÇË¡ªWEB¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤«¤é¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤â¤µ¤ì¤¿Âç¹¥É¾¤ÎËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¸¡¼ºîÉÊ¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂÔË¾¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡ª
¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¦¡¦¡¦ËÁ¸±¼Ô³¦·¨¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¤ä¤à¤Ê¤¯Î¥Ã¦¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥æ¡¼¥¯¤¬¡¢¸µ¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Î¿·ÊÆ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¤·¤Þ¤¹¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤àÈà¤é¤Îå«¤ò¡¢ËâË¡¤ò¶î»È¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¥Á¡¼¥à¥Ð¥È¥ë¤È¶¦¤ËÉÁ¤¯¡¢¼ÂÎÏÇÉÀÖËâÆ»»Î¡ß¶î¤±½Ð¤·¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤è¤ëÇÛ¿®·ÏÌÂµÜ¹¶Î¬¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¹¡ª
¥²¥¹¥È¤Ë¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î°ÂÆ£¹Ò¤µ¤ó¡¢ÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿ùËÜÉÒÏÂ¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢£±·î£±£±Æü¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ÉÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Á¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Á
¡Ú·î¡Û¥¨¥Ñ¥ê¥À¤ÎÀ¤³¦¤È¤Ï
¡Ú²Ð¡Û¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡õ¼ç¿Í¸ø¡¦¥æ¡¼¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ
¡Ú¿å¡Û¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õÀ¼Í¥¿Ø¾Ò²ð
¡ÚÌÚ¡ÛËÁ¸±¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥¨¥Ñ¥ê¥À¤Î³Ú¤·¤ßÊý
¡Ú¶â¡Û¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
¡Á¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Á
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØA¥é¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿²¶¤Ï¡¢¸µ¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤ÈÌÂµÜ¿¼Éô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ù
¡Ú¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ£³£°¶É¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯£±·î£±£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë£²£´»þ£µ£µÊ¬¤«¤é½ç¼¡ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
¡ÚÀ¼¤Î½Ð±é¡ÛÊ÷ÅÄÂçÌ´¡¢°ËÆî±©ºù¡¢Àî°æÅÄ²Æ³¤¡¢É£ÅÄÇ«¡¹¡¢EXILE/FANTASTICS À¤³¦¡¢ÇµÌÚºä46 ÅÄÂ¼¿¿Í¤¤Û¤«
¡ÚÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://arank-party-ridatsu-official.com
¡Á¤ªÃÎ¤é¤»¡Á
£±£²·î£²£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Öºä¾å¤ß¤¤Î¥¨¥ó¥¿¥ágo!go! 2024Ç¯Åß¤Î¥ª¥¹¥¹¥áSP¡ª¡×
¥²¥¹¥È¤Ë¡¢¡ØÀ»¡ù¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡¡THE MOVIE¡Á¥Û¡¼¥ê¡¼¥á¥óVS°Ëâ·³ÃÄ¡Ù¤«¤éÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¡¢ÉñÂæ¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù-ÎýÇÏÊÔ-¤«¤é¼ç±é¤Î°¤Éô¸²Íò¤µ¤ó¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÈ¬À¸¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤Î¤ß¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤â¤ªÄ°¤Äº¤±¤Þ¤¹¡£
¢https://open.spotify.com/episode/6Q2KAXGeToO5SvB7tomnK1?si=KKLgfit1TbCrAkUvdBBPbA