大手写真素材サイトとして知られるGetty Imagesが、ライバルであるShutterstockとの合併を考えていることがわかりました。Getty Images Explores Merger With Rival Shutterstock (SSTK) - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-03/getty-images-explores-merger-with-rival-shutterstock

Getty Images explores merger with Shutterstock, Bloomberg News reports | Reutershttps://www.reuters.com/markets/deals/getty-images-explores-merger-with-shutterstock-bloomberg-news-reports-2025-01-03/Getty Imagesは写真素材の配信・販売を行うストックフォトサイトで、有名写真家を雇用したり、国際サッカー連盟(FIFA)や全米大学体育協会(NCAA)、ゴルフ・PGAツアーなどと独占的パートナーシップを結んだりすることで、他社にはない素材も扱っています。Royalty-Free Stock Photos, Creative Images & Vectors | News, Fashion, and Entertainment imagery - Getty Imageshttps://www.gettyimages.com/しかし、ここ1年は生成AIなどの影響で顧客の維持に苦しんでおり、打開策として、アメリカで最大級のライバルであるShutterstockとの合併を検討していることがわかりました。Getty Imagesは写真素材サイトとしてシェアの32%を占めており、Shutterstockも大手であることから、ニュースサイトのBloombergは「合併話が実現するようであれば、独占禁止法に基づいた厳しい調査が行われることになる」と指摘しています。Stock Images, Photos, Vectors, Video, and Music | Shutterstockhttps://www.shutterstock.com/ただし、企業側にはトランプ次期大統領のもとで規制が緩和されるという楽観的な見方もあるということも示されています。なお、計画はGetty Imagesの年次報告書から明らかになったもので、あくまで検討中の計画のため、合併交渉は行われない可能性もあるとのこと。Getty ImageとShutterstockはこの件についてコメントをしていません。