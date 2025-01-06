川崎Fが25選手と新シーズン契約に合意!! 長谷部茂利監督迎えるトップチーム新体制と背番号も発表
川崎フロンターレは6日、2025シーズンの契約に合意した25選手を発表するとともに、トップチームスタッフの体制と選手背番号を発表した。併せてレッドブル・ブラガンチーノから期限付き移籍加入中のDFセサル・アイダルが完全移籍にて加入することも発表している。
川崎Fは新シーズンから長谷部茂利監督を迎える。背番号が77番だったMF山本悠樹は6番に変わり、静岡学園高から加入するDF野田裕人は30番に決定した。
以下、川崎Fの2025シーズン体制
■スタッフ
▽監督
長谷部茂利
▽ヘッドコーチ
長橋康弘
▽コーチ
佐原秀樹
大黒将志
吉田勇樹
中嶋円野
▽GKコーチ
石野智顕
▽コンディショニングコーチ
樋口創太郎
▽アシスタントコンディショニングコーチ
松本圭介
■選手
Jリーグ背番号/ACLE背番号
1/1 GKチョン・ソンリョン
2/2 DF高井幸大
4/4 DFジェジエウ
5/5 DF佐々木旭
6/77 MF山本悠樹
7/7 DF車屋紳太郎
8/8 MF橘田健人
9/9 FWエリソン
10/10 MF大島僚太
11/11 FW小林悠
13/13 DF三浦颯太
14/14 MF脇坂泰斗
15/15 DF田邉秀斗
16/16 MF大関友翔(←福島/レンタルから復帰)
18/30 MF瀬川祐輔
19/19 MF河原創
20/20 FW山田新
21/21 GK安藤駿介
23/23 FWマルシーニョ
24/24 FW宮城天
26/26 MF山内日向汰
27/27 DF神橋良汰(←早稲田大)
28/28 MFパトリッキ・ヴェロン
30/36 DF野田裕人(←静岡学園高)
31/31 DFファン・ウェルメスケルケン・際
33/33 GKイ・クンヒョン(←輔仁高)
35/35 DF丸山祐市
38/32 FW神田奏真
39/39 DF土屋櫂大(←川崎F U-18)
41/41 MF家長昭博
44/44 DFセサル・アイダル
98/98 GK山口瑠伊
川崎Fは新シーズンから長谷部茂利監督を迎える。背番号が77番だったMF山本悠樹は6番に変わり、静岡学園高から加入するDF野田裕人は30番に決定した。
■スタッフ
▽監督
長谷部茂利
▽ヘッドコーチ
長橋康弘
▽コーチ
佐原秀樹
大黒将志
吉田勇樹
中嶋円野
▽GKコーチ
石野智顕
▽コンディショニングコーチ
樋口創太郎
▽アシスタントコンディショニングコーチ
松本圭介
■選手
Jリーグ背番号/ACLE背番号
1/1 GKチョン・ソンリョン
2/2 DF高井幸大
4/4 DFジェジエウ
5/5 DF佐々木旭
6/77 MF山本悠樹
7/7 DF車屋紳太郎
8/8 MF橘田健人
9/9 FWエリソン
10/10 MF大島僚太
11/11 FW小林悠
13/13 DF三浦颯太
14/14 MF脇坂泰斗
15/15 DF田邉秀斗
16/16 MF大関友翔(←福島/レンタルから復帰)
18/30 MF瀬川祐輔
19/19 MF河原創
20/20 FW山田新
21/21 GK安藤駿介
23/23 FWマルシーニョ
24/24 FW宮城天
26/26 MF山内日向汰
27/27 DF神橋良汰(←早稲田大)
28/28 MFパトリッキ・ヴェロン
30/36 DF野田裕人(←静岡学園高)
31/31 DFファン・ウェルメスケルケン・際
33/33 GKイ・クンヒョン(←輔仁高)
35/35 DF丸山祐市
38/32 FW神田奏真
39/39 DF土屋櫂大(←川崎F U-18)
41/41 MF家長昭博
44/44 DFセサル・アイダル
98/98 GK山口瑠伊