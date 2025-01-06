　川崎フロンターレは6日、2025シーズンの契約に合意した25選手を発表するとともに、トップチームスタッフの体制と選手背番号を発表した。併せてレッドブル・ブラガンチーノから期限付き移籍加入中のDFセサル・アイダルが完全移籍にて加入することも発表している。

　川崎Fは新シーズンから長谷部茂利監督を迎える。背番号が77番だったMF山本悠樹は6番に変わり、静岡学園高から加入するDF野田裕人は30番に決定した。

　以下、川崎Fの2025シーズン体制

■スタッフ

▽監督

長谷部茂利

▽ヘッドコーチ

長橋康弘

▽コーチ

佐原秀樹

大黒将志

吉田勇樹

中嶋円野

▽GKコーチ

石野智顕

▽コンディショニングコーチ

樋口創太郎

▽アシスタントコンディショニングコーチ

松本圭介

■選手

Jリーグ背番号/ACLE背番号

1/1 GKチョン・ソンリョン

2/2 DF高井幸大

4/4 DFジェジエウ

5/5 DF佐々木旭

6/77 MF山本悠樹

7/7 DF車屋紳太郎

8/8 MF橘田健人

9/9 FWエリソン

10/10 MF大島僚太

11/11 FW小林悠

13/13 DF三浦颯太

14/14 MF脇坂泰斗

15/15 DF田邉秀斗

16/16 MF大関友翔(←福島/レンタルから復帰)

18/30 MF瀬川祐輔

19/19 MF河原創

20/20 FW山田新

21/21 GK安藤駿介

23/23 FWマルシーニョ

24/24 FW宮城天

26/26 MF山内日向汰

27/27 DF神橋良汰(←早稲田大)

28/28 MFパトリッキ・ヴェロン

30/36 DF野田裕人(←静岡学園高)

31/31 DFファン・ウェルメスケルケン・際

33/33 GKイ・クンヒョン(←輔仁高)

35/35 DF丸山祐市

38/32 FW神田奏真

39/39 DF土屋櫂大(←川崎F U-18)

41/41 MF家長昭博

44/44 DFセサル・アイダル

98/98 GK山口瑠伊