マクドナルドが展開する、サクサクのパイ生地に相性抜群のクリームをたっぷり詰めたホットスイーツ「とろけるホットパイ」

「とろけるホットパイ」から、2種の新スイーツ「生チョコクリームパイ」と「ホワイトチョコミルクティーパイ」が期間限定で販売されます☆

マクドナルド「とろけるホットパイ」生チョコクリームパイ/ホワイトチョコミルクティーパイ

価格:各210円(税込)〜

※一部店舗およびデリバリーでは販売価格が異なります

販売期間:2025年1月8日(水)〜2月上旬予定

販売時間:全営業時間 ※どの時間帯でも購入できます

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドの期間限定メニューとして人気を博している冬のごほうび「とろけるホットパイ」に、史上初のフレーバーが登場!

生チョコクリームの甘さとほろ苦さが絶妙のバランスに仕上げられた「生チョコクリームパイ」が新たに発売されます。

さらにアールグレイの華やかな香りが口いっぱいに広がる「ホワイトチョコミルクティーパイ」もラインナップ。

「生チョコクリームパイ」「ホワイトチョコミルクティーパイ」ともに数量限定パッケージで提供されます。

どちらもアフタヌーンティーをイメージしつつ、フレーバーを感じさせる華やかなデザインです☆

生チョコクリームパイ

チョコレートクリームにベルギー産のチョコレートを6%使用した「生チョコクリームパイ」

生チョコクリームの甘さとほろ苦さが絶妙のバランスを織り成し、コクのある味わいで、心も体もとろけるような幸せを感じる冬のホットパイです。

生チョコクリームは、とろりとなめらかな質感とツヤのある見た目が特長。

ココアパウダーを練りこんだサクサクのパイ生地の中から、生チョコクリームが口いっぱいに広がるおいしさが楽しめます。

ショコラカラーを基調にした上品なパッケージもポイントです。

ホワイトチョコミルクティーパイ

ひとくち食べた瞬間に、アールグレイの華やかな香りが口いっぱいに広がる「ホワイトチョコミルクティーパイ」

ミルクティークリームと、サクサクしたバタービスケットの食感とやさしい甘さのホワイトチョコクリームとの絶妙なハーモニーが楽しめるホットパイです。

アールグレイの茶葉を練りこんだ香り豊かなサクサクのパイ生地がミルクティーの風味をより一層引き立てます。

ボタニカルなアートを使用した華やかなパッケージで提供されます。

新TVCM「冬の欲望はパイに包んで」篇

放映開始日:2025年1月7日(火)

放映エリア:全国(一部地域を除く)

新TVCM「冬の欲望はパイに包んで」篇に「とろけるホットパイ」シリーズでもすっかりお馴染みの伊藤沙莉さんと、古川琴音さんが登場します。

国民的名曲「キャンディ・キャンディ」に乗せて、ただでさえおいしい生チョコやミルクティーをクリームにしてパイで包むという「とろけるホットパイ」の“罪深さ”を語り合う、伊藤沙莉さんと古川琴音さん。

そんな罪の意識とは裏腹に、欲望には勝てず吸い込まれるように店舗へ足が向かう二人の“共犯”を、コミカルに描いたストーリーに注目です。

心も体もとろけるような幸せを感じられる冬限定のホットパイ。

仕事始めのちょっとした休憩時間など、慌ただしい年初にホッと一息つきたいときの”ごほうびスイーツ”として楽しめます。

マクドナルドの「生チョコクリームパイ」と「ホワイトチョコミルクティーパイ」は、2025年1月8日より販売開始です☆

