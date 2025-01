映画『プロジェクト・サイレンス』よりチュ・ジフン、キム・ヒウォンのメッセージ＆場面写真解禁

映画『プロジェクト・サイレンス』より、チュ・ジフン、キム・ヒウォンのメッセージ動画、新場面写真が解禁となった。

本作は、韓国映画の次代を担う才能キム・テゴン監督が、『新感染 ファイナル・エクスプレス』『パラサイト 半地下の家族』の制作陣、豪華キャストと手を組んで生み出した、でかつてない“ブリッジ・パニック・スリラー”。緻密な伏線と心理描写が絡み合うストーリー展開と、臨場感あふれる映像体験で、混沌の橋上に観客を放り込む。

今回メッセージ動画が寄せてくれたチュ・ジフンが演じるのは、おしゃべりで奔放な人生一発逆転を狙うレッカー車運転士チョバクで、機転を利かせながら愛犬“ジョディ”とともに橋からの脱出に奮闘する。

チュ・ジフンは本作について「崩壊寸前の空港大橋に放たれた統制不能の軍事実験体から逃げようと、極限の死闘を繰り広げる人々のドラマ」と説明する。パニックアクションだけでなく、橋の上に取り残された人々の家族ドラマにも注目だ。

そして韓国を代表するバイプレーヤーの1人、キム・ヒウォンが演じるのは、国家機密計画「プロジェクト・サイレンス」の責任研究員ヤン博士だ。軍事実験体の恐るべき能力を誰よりも認識しており、混沌を解決に導くカギを握る。

「慣れ親しんだ空間で起きる史上最悪な災難が描かれ、スリリングなディザスターアクションをお楽しみいただけます」と語るように、いつもの日常が、たった一つの事故から一変するスリルと大迫力のアクションを楽しみに待ちたい。

併せて、混沌の橋上に取り残された人々を捉えた場面写真10点も一挙解禁となっている。

映画『プロジェクト・サイレンス』は2025年2月28日(金)より、新宿バルト9ほか全国公開

