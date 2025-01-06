２０２４年個人視聴率 トップはＮＨＫ紅白歌合戦 パリ五輪中継もランクイン…上位３０番組
ビデオリサーチは６日、２０２４年の「年間個人高視聴率番組３０」を発表。昨年大みそかのＮＨＫ総合「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」（第２部）が個人視聴率２３・４％で１位となった。第２位も紅白（第１部）で２１・１％だった。（数字は関東地区）
◆「年間個人高視聴率番組３０」は以下の通り（カッコ内数字は世帯平均視聴率）
▽１位 ＮＨＫ総合「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」１２月３１日 ２３・４（３２・７）
▽２位 ＮＨＫ総合「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」１２月３１日 ２１・１（２９．０）
▽３位 日本テレビ「第１００回東京箱根間往復大学駅伝競走復路」１月３日 １７．５（２８．３）
▽４位 ＮＨＫ総合「ＮＨＫニュース７／他」３月２日 １６．０（２５．７）
▽５位 日本テレビ「第１００回東京箱根間往復大学駅伝競走往路」１月２日 １５．７（２６．１）
▽６位 テレビ朝日「テレビ朝日開局６５周年記念サッカー・ＡＦＣアジアカップカタール・日本×イラン」２月３日 １５．６（２３．６）
▽６位 ＮＨＫ総合「ＭＬＢソウルシリーズ２０２４開幕戦・ドジャース×パドレス」３月２０日 １５．６（２４．９）
▽８位 ＮＨＫ総合「ニュースウオッチ９／他」８月５日 １４．７（２３．１）
▽９位 ＮＨＫ総合「パリオリンピック２０２４」８月５日 １４．６（２３．１）
▽１０位 テレビ朝日「芸能人格付けチェック！２０２４お正月スペシャル」１月７日 １４．４（２０．７）
▽１１位 日本テレビ「２４時間テレビ４７愛は地球を救うのか？ＰＡＲＴ１０」９月１日 １３．７（１９．７）
▽１２位 ＮＨＫ総合「ニュース」１月１日 １２．７（２１．５）
▽１２位 テレビ朝日「Ｍ−１グランプリ２０２４」１２月２２日 １２．７（１８．０）
▽１４位 テレビ朝日「テレビ朝日開局６５周年記念２０２６ＦＩＦＡワールドカップ最終予選・日本×豪州」１０月１５日 １１．８（１８．５）
▽１５位 ＮＨＫＥテレ「パリオリンピック２０２４」７月３１日 １１．７（１７．９）
▽１５位 ＮＨＫ総合「ニュース」８月９日 １１．７（２０．１）
▽１７位 ＮＨＫ総合「ニュース」１月２日 １１．６（１９．９）
▽１７位 ＮＨＫ総合「衆院選首都圏開票速報２０２４」１０月２７日 １１．６（１９．１）
▽１９位 ＮＨＫ総合「ゆく年くる年」１２月３１日 １１．４（１７．９）
▽２０位 テレビ朝日「テレビ朝日開局６５周年記念サッカー・ＡＦＣアジアカップカタール・日本×イラク」１月１９日 １１．３（１７．６）
▽２０位 ＮＨＫ総合「ＭＬＢ２０２４ナ・リーグ地区シリーズ第５戦・パドレス×ドジャース」１０月１２日 １１．３（２０．３）
▽２０位 ＮＨＫ総合「衆院選開票速報２０２４」１０月２７日 １１．３（１８．３）
▽２３位 日本テレビ「２４時間テレビ４７愛は地球を救うのか？ＰＡＲＴ９」９月１日 １１．２（１８．１）
▽２４位 テレビ朝日「世界野球プレミア１２スーパーラウンド決勝・日本×台湾」１１月２４日 １０．９（１７．６）
▽２５位 ＮＨＫ総合「ニュース６４５／他」３月２０日 １０．８（１８．１）
▽２６位 ＮＨＫ総合「ニュース」１月１日 １０．７（１８．１）
▽２６位 ＮＨＫ総合「連続テレビ小説・虎に翼」８月１６日 １０．７（１８．９）
▽２６位 ＮＨＫ総合「ニュース／他」１０月１４日 １０．７（１９．０）
▽２９位 テレビ朝日「ＭＬＢソウルシリーズ２０２４第２戦・ドジャース×パドレス」３月２１日 １０．６（１７．７）
▽２９ ＮＨＫ総合「パリオリンピック２０２４」８月１１日 １０．６（１８．７）