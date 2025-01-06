２０２４年紅白歌合戦

写真拡大

　ビデオリサーチは６日、２０２４年の「年間個人高視聴率番組３０」を発表。昨年大みそかのＮＨＫ総合「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」（第２部）が個人視聴率２３・４％で１位となった。第２位も紅白（第１部）で２１・１％だった。（数字は関東地区）

　◆「年間個人高視聴率番組３０」は以下の通り（カッコ内数字は世帯平均視聴率）

　▽１位　ＮＨＫ総合「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」１２月３１日　２３・４（３２・７）

　▽２位　ＮＨＫ総合「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」１２月３１日　２１・１（２９．０）

　▽３位　日本テレビ「第１００回東京箱根間往復大学駅伝競走復路」１月３日　１７．５（２８．３）

　▽４位　ＮＨＫ総合「ＮＨＫニュース７／他」３月２日　１６．０（２５．７）

　▽５位　日本テレビ「第１００回東京箱根間往復大学駅伝競走往路」１月２日　１５．７（２６．１）

　▽６位　テレビ朝日「テレビ朝日開局６５周年記念サッカー・ＡＦＣアジアカップカタール・日本×イラン」２月３日　１５．６（２３．６）

　▽６位　ＮＨＫ総合「ＭＬＢソウルシリーズ２０２４開幕戦・ドジャース×パドレス」３月２０日　１５．６（２４．９）

　▽８位　ＮＨＫ総合「ニュースウオッチ９／他」８月５日　１４．７（２３．１）

　▽９位　ＮＨＫ総合「パリオリンピック２０２４」８月５日　１４．６（２３．１）

　▽１０位　テレビ朝日「芸能人格付けチェック！２０２４お正月スペシャル」１月７日　１４．４（２０．７）

　▽１１位　日本テレビ「２４時間テレビ４７愛は地球を救うのか？ＰＡＲＴ１０」９月１日　１３．７（１９．７）

　▽１２位　ＮＨＫ総合「ニュース」１月１日　１２．７（２１．５）

　▽１２位　テレビ朝日「Ｍ−１グランプリ２０２４」１２月２２日　１２．７（１８．０）

　▽１４位　テレビ朝日「テレビ朝日開局６５周年記念２０２６ＦＩＦＡワールドカップ最終予選・日本×豪州」１０月１５日　１１．８（１８．５）

　▽１５位　ＮＨＫＥテレ「パリオリンピック２０２４」７月３１日　　１１．７（１７．９）

　▽１５位　ＮＨＫ総合「ニュース」８月９日　１１．７（２０．１）

　▽１７位　ＮＨＫ総合「ニュース」１月２日　１１．６（１９．９）

　▽１７位　ＮＨＫ総合「衆院選首都圏開票速報２０２４」１０月２７日　１１．６（１９．１）

　▽１９位　ＮＨＫ総合「ゆく年くる年」１２月３１日　１１．４（１７．９）

　▽２０位　テレビ朝日「テレビ朝日開局６５周年記念サッカー・ＡＦＣアジアカップカタール・日本×イラク」１月１９日　１１．３（１７．６）

　▽２０位　ＮＨＫ総合「ＭＬＢ２０２４ナ・リーグ地区シリーズ第５戦・パドレス×ドジャース」１０月１２日　１１．３（２０．３）

　▽２０位　ＮＨＫ総合「衆院選開票速報２０２４」１０月２７日　１１．３（１８．３）

　▽２３位　日本テレビ「２４時間テレビ４７愛は地球を救うのか？ＰＡＲＴ９」９月１日　１１．２（１８．１）

　▽２４位　テレビ朝日「世界野球プレミア１２スーパーラウンド決勝・日本×台湾」１１月２４日　１０．９（１７．６）

　▽２５位　ＮＨＫ総合「ニュース６４５／他」３月２０日　１０．８（１８．１）

　▽２６位　ＮＨＫ総合「ニュース」１月１日　１０．７（１８．１）

　▽２６位　ＮＨＫ総合「連続テレビ小説・虎に翼」８月１６日　１０．７（１８．９）

　▽２６位　ＮＨＫ総合「ニュース／他」１０月１４日　１０．７（１９．０）

　▽２９位　テレビ朝日「ＭＬＢソウルシリーズ２０２４第２戦・ドジャース×パドレス」３月２１日　１０．６（１７．７）

　▽２９　ＮＨＫ総合「パリオリンピック２０２４」８月１１日　１０．６（１８．７）