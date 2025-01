The Registerは1月2日(現地時間)、「With 10 months of support remaining, Win 10 still dominates • The Register」において、昨年12月にWindows 10のシェアがさらに拡大したと伝えた。10か月後に予定しているWindows 10のサポート終了を前に、Windows 11のシェアが後退している事実を伝え、Microsoftに戦略の再考を促した。With 10 months of support remaining, Win 10 still dominates • The Register