¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬ÄÌ»»½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤ÇNBAÎòÂå4°Ì¤ØÉâ¾å¡ÄÎòÂå1°Ì¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡©

ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズは、1月4日(現地時間3日、日付は以下同)のアトランタ・ホークス戦で今シーズン31試合目の出場を飾り、チーム最多の30得点8アシストで勝利(119-102)に貢献した。

これでレブロンはレギュラーシーズン通算563試合目の30得点超えを達成。マイケル・ジョーダン(元シカゴ・ブルズほか/562試合)を抜き、NBA歴代1位へ躍り出た。

ここ5戦を4勝1敗としたレイカーズは、オースティン・リーブスが20得点7リバウンド6アシスト、アンソニー・デイビスが18得点19リバウンド4アシスト3スティール3ブロック、八村塁が13得点8リバウンド、ダルトン・コネクトが13得点をマーク。

そして現役最年長(40歳)のレブロンは、この試合でレギュラーシーズン通算1523試合目の出場を果たし、ダーク・ノビツキー(元ダラス・マーベリックス/1522試合)を抜いてNBA歴代4位へ浮上。6日のヒューストン・ロケッツ戦にも出場したことで、キャリア22年目の大ベテランは通算出場試合数を1524試合へと伸ばしている。

