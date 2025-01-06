¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬ÄÌ»»½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤ÇNBAÎòÂå4°Ì¤ØÉâ¾å¡ÄÎòÂå1°Ì¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡©

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Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 4th all-time in GAMES PLAYED! pic.twitter.com/YzlIzmwRfn
- NBA (@NBA) January 4, 2025
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