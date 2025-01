東京スカイツリーにて「スカイツリー(R)でFLOAT!空の上のヒーロー演習!TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×東京スカイツリー(R)」を開催。

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』と東京スカイツリーの初コラボとなるイベントです!

スカイツリー(R)でFLOAT!空の上のヒーロー演習!TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×東京スカイツリー(R)

期間:2025年1月8日(水)〜4月8日(火)

場所:東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊 ※天望デッキ、天望回廊は展望台入場券が必要

内容:

1)ブロマイド付き展望台入場券の販売

2)天望デッキ、天望回廊内での展示装飾、フォトスポットの設置

3)天望回廊 フロア445でのイベント限定フォトサービス販売

4)限定コスチュームを着たソラカラちゃんグリーティング

5)天望デッキ フロア350「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映

6)天望デッキ フロア340「SKYTREE CAFE」でのイベント限定カフェメニュー販売

7)天望デッキ フロア345「SKYTREE SHOP」でのイベント限定グッズ販売

8)特別ライティング点灯

堀越耕平先生によるマンガを原作とするTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』と、東京スカイツリーが初のコラボレーションイベントを開催。

「スカイツリー(R)でFLOAT!空の上のヒーロー演習!TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×東京スカイツリー(R)」が期間限定で実施されます!

イベント開催に合せて『僕のヒーローアカデミア』ブロマイド付き展望台入場券が販売されるほか、「オールマイト」の姿をした「ソラカラちゃん」も登場。

ブロマイド付き展望台入場券には、コラボイベント限定のキービジュアルが使われた、特別なチケットになっています。

「オールマイト」のコスチュームを来た「ソラカラちゃん」はグリーティングを開催し、一緒に写真撮影も可能です!

ほかにも、スカイツリーでしか体験できない、お楽しみ企画がもりだくさん。

キービジュアルを使用した展示装飾やイベント限定のグッズ、カフェメニュー、フォトサービスの販売も行われます。

さらに「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映や、各キャラクターをイメージした特別ライティングの点灯も実施されるなど、様々な企画が目白押しです!

『僕のヒーローアカデミア』ブロマイド付き展望台入場券の販売

販売期間:2024年12月12日(木)〜2025年4月7日(月)

入場期間:2025年1月8日(水)〜4月8日(火)

価格:

平日 大人3,500円 中人2,350円 小人1,450円

休日 大人3,800円 中人2,550円 小人1,550円

種類:全6種(2Lサイズ(12.7cm×17.8cm))

緑谷出久(みどりや いずく)、爆豪勝己(ばくごう かつき)、麗日お茶子(うららか おちゃこ)、轟焦凍(とどろき しょうと)、オールマイト、ホークス

販売方法:セブンチケット

内容:セット券(天望デッキ+天望回廊)+僕のヒーローアカデミア特別ブロマイド

※購入後のキャンセルはできません

※当日販売はありません

※ブロマイドの柄は選べません

イベント限定のキービジュアルを使用した「『僕のヒーローアカデミア』ブロマイド付き展望台入場券」

ブロマイドは全部で6種類あり、展望デッキと天望回廊に入れる入場券とセットになった、特別なチケットです!

天望デッキ・天望回廊内での展示装飾、フォトスポットの設置

地上450メートルの天望回廊を中心に、『僕のヒーローアカデミア』のキャラクターたちが大集結。

イベントのキービジュアルを使用した展示装飾やフォトスポットなどが設置されます☆

天望シャトル(エレベーター)「天望回廊までFLOAT!」

天望シャトルとなるエレベーターの装飾は「天望回廊までFLOAT!」

「ウラビティ」の“個性”で、空の上のヒーロー演習場へ向かうイメージが表現されています!

天望回廊 フロア445 ウェルカムエリア「空の上の演習場へようこそ!」

天望回廊のフロア445 ウェルカムエリアには、演習の始まりを感じる「空の上の演習場へようこそ!」を展示。

空に浮かぶ演習場でのヒーロー演習が始まります。

天望回廊 フロア445〜450 回廊エリア「空に浮かぶヒーローノート!」

天望回廊のフロア445〜450 回廊エリアの展示として「空に浮かぶヒーローノート!」を設置。

約110メートル続く回廊エリアで、“個性”あふれるキャラクターについて学べます☆

天望回廊 フロア450 フォトスポット「君もNO.1ヒーローを目指せ!」

天望回廊のフロア450には、フォトスポット「君もNO.1ヒーローを目指せ!」が登場。

キャラクターたちとトップ争いするような、迫力あるフォトスポットです!

天望回廊 フロア450 スロープ「君もヒーローになりたいか」

ソラカラポイントへ向かう、天望回廊のフロア450 スロープには「君もヒーローになりたいか」を展示。

心を揺さぶる名セリフを振り返ることができるエリアです。

天望回廊 フロア450 ソラカラポイント「世界一高いタワーに私が来た!」

地上451.2メートルの最高到達点「ソラカラポイント」にて、平和の象徴とご対面。

NO.1ヒーローの迫力を感じる展示が用意されています!

天望回廊 フロア450 ミニフォトスポット「空の上でPLUS ULTRA!」

天望回廊のフロア450には、ミニフォトスポット「空の上でPLUS ULTRA!」を設置。

ヒーロー演習終了を記念して、写真撮影できるスポットです☆

イベント限定フォトサービス販売

期間:2025年1月8日(水)〜4月8日(火)

時間:月〜土 10:00〜21:30、日・祝 9:00〜21:30

料金:1枚 1,700円(税込)

場所:東京スカイツリー天望回廊 フロア445 フォトサービス

※撮影のみ無料で参加可能

※イベント限定台紙付き

※一部背景は合成画像

※掲載内容は予告なく変更される場合があります

天望回廊からの絶景をバックに、キャラクターたちと写真撮影できる限定フォトサービスを用意。

撮影した写真は、イベント限定の台紙に入れて配布されます!

限定コスチュームを着たソラカラちゃんグリーティング

期間:2025年1月8日(水)〜4月8日(火)

時間:

2025年1月8日(水)〜1月31日(金) 10:30/13:30/15:00/16:00

2025年2月1日(土)〜4月8日(火) 10:30/13:30/15:00/16:30

場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア350

東京スカイツリー公式キャラクターの「ソラカラちゃん」が、『僕のヒーローアカデミア』のキャラクター「オールマイト」の姿に☆

限定コスチューム姿の「ソラカラちゃん」と一緒に、写真撮影できるグリーティングイベントです。

※内容は予告なく変更または中止される場合があります

「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映

期間:2025年1月8日(水)〜4月8日(火)

上映スケジュール:

・2025年1月 18:00〜/18:45〜/19:30〜/20:15〜/21:00

・2025年2月 18:30〜/19:15〜/20:00〜/20:45〜

・2025年3月 18:45〜/19:30〜/20:15〜/21:00〜

・2025年4月 19:15〜/20:00〜/20:45〜

上映時間:各回約5分

場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア350

地上350メートルの天望デッキ フロア350において、夜間限定の演出空間を作り出す「SKYTREE ROUND THEATER(R)」にて、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』の映像を上映。

窓ガラスを巨大スクリーンに仕立て、13台のスピーカーによる臨場感溢れる音響と24台のプロジェクターで投影する映像は迫力たっぷりです☆

※内容は変更となる可能性があります

※画像はイメージです

イベント限定カフェメニュー販売

時間:月〜土 10:00〜21:45(L.O. 21:15)、日・祝 9:00〜21:45(L.O. 21:15)

購入制限:一度の入店につきひとり8品・各1点まで

テイクアウト:不可

場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア340 「SKYTREE CAFE」

天望デッキ フロア340 「SKYTREE CAFE」では、イベント限定のカフェメニューを販売。

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』のキャラクターたちをイメージしたメニューが並びます☆

※混雑状況に応じてラストオーダー前に受付を終了する場合があります

※営業時間は展望台の営業時間に準じて変更になる場合があります。最新の情報は東京スカイツリー公式HPを確認ください

※340カフェ入口にて整理券を配布する場合があります。15組以上待つ場合は天望デッキへの再入場が可能(整理券と展望台入場券の提示必須)

※販売期間などは変更になる可能性があります。また、限定商品につき売り切れ次第終了

空の上のヒーロー演習!ほうれん草カレー/ソースで味変!チョコレートパフェ

メニュー名・価格:左から

・空の上のヒーロー演習!ほうれん草カレー 1,760円(税込)

・ソースで味変!チョコレートパフェ 1,650円(税込)

「空の上のヒーロー演習!ほうれん草カレー」は、ヒーローたちをイメージしたお食事メニュー。

バター風味が効いたターメリックライスと、マイルドなほうれん草カレーが相性抜群です!

「ソースで味変!チョコレートパフェ」は、敵<ヴィラン>をイメージ。

ブラウニーとバニラアイス、チョコレートアイスが入ったボリューム満点のデザートです。

また、付属のフランボワーズソースをかけると、味変も楽しめます☆

出久(いずく)のやさしい抹茶ラテ/爆豪(ばくごう)の“パチパチ”チョコレートドリンク/お茶子(ちゃこ)のしゅわしゅわストロベリーソーダ

メニュー名:左から)

・出久(いずく)のやさしい抹茶ラテ

・爆豪(ばくごう)の“パチパチ”チョコレートドリンク

・お茶子(ちゃこ)のしゅわしゅわストロベリーソーダ

価格:各1,000円(税込)

限定のカフェメニューには、ドリンク類もラインナップ。

「緑谷出久」をイメージした「出久(いずく)のやさしい抹茶ラテ」は、やさしい甘さのラテにパイン果実がアクセントです!

「爆豪勝己」イメージのドリンクメニューは「爆豪(ばくごう)の“パチパチ”チョコレートドリンク」

ドリンクの上のキャンディが、口の中でパチパチはじけて楽しい味わいです。

「麗日お茶子」をイメージした「お茶子(ちゃこ)のしゅわしゅわストロベリーソーダ」は、甘酸っぱいソーダにホイップが加わるとマイルドな味わいになります☆

それぞれ、キャラクターのストロータグが付いてくるのもポイントです!

轟(とどろき)のさわやかブルーソーダ/オールマイトの爽快レモンソーダ/ホークスのすっきりロイヤルミルクティー

メニュー名:左から)

・轟(とどろき)のさわやかブルーソーダ

・オールマイトの爽快レモンソーダ

・ホークスのすっきりロイヤルミルクティー

価格:各1,000円(税込)

限定ドリンクには「轟焦凍」「オールマイト」「ホークス」イメージのメニューも登場。

「轟(とどろき)のさわやかブルーソーダ」は、ライチの香りがさわやかに香るドリンクです☆

「オールマイト」をイメージした「オールマイトの爽快レモンソーダ」は、キリッとした爽快なソーダドリンク。

「ホークスのすっきりロイヤルミルクティー」は、すっきりとした甘さでゴクゴク飲めるアイスロイヤルミルクティーです。

それぞれ、キャラクターのストロータグ付きで提供されます!

購入特典 オリジナルコースター

1品注文ごとに、オリジナルコースターをプレゼント。

11種類のなかから、ランダムで1枚もらえます。

※コースターの柄は選べません

※数量限定につき、無くなり次第、配布終了

イベント限定グッズ

時間:月〜土 10:00〜21:30、日・祝 9:00〜21:30

場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア345 「SKYTREE SHOP」

東京スカイツリー天望デッキ フロア345 「SKYTREE SHOP」では、キービジュアルや描き起こしの“ちびキャラ”を使用した、イベント限定グッズを販売。

『僕のヒーローアカデミア』グッズを1会計3,000円(税込)以上購入すると、『オリジナルショッパー』が1枚もらえます!

※営業時間は展望台の営業時間に準じて変更になる場合があります。最新の情報は東京スカイツリー公式HPを確認ください

※写真・イラストはイメージです。実際のデザインとは異なる場合があります

※商品はイベント期間中においても、無くなり次第終了する場合があります

※商品には購入個数制限があります(会期前・会期中を問わず購入個数制限を変更する場合があります)詳細は公式HPを確認ください

※購入は一人一会計のみ、会計時にチケットの確認をする場合があります

※掲載内容は予告なく変更される場合があります

ゆらゆらアクリルスタンド/リアファイル キービジュアルA・クリアファイル キービジュアルB/グリッター缶バッジ

グッズ名・価格:左から)

・ゆらゆらアクリルスタンド(全6種) 各1,980円(税込)

・クリアファイル キービジュアルA・クリアファイル キービジュアルB 各440円(税込)

・グリッター缶バッジ(全6種) 各660円(税込)

飾って楽しめる「ゆらゆらアクリルスタンド」や、キービジュアルを使ったクリアファイルがラインナップ。

キービジュアルを使ったグリッター缶バッジも、集めたくなるグッズです☆

トレーディングダイカットステッカー/キャンバスボード/トレーディングフォトカード

グッズ名・価格:左から)

・トレーディングダイカットステッカー(6柄) 440円(税込) ※コンプリートセットもあります

・キャンバスボード 3,960円(税込)

・トレーディングフォトカード(12柄) 440円(税込) ※コンプリートセットもあります

キービジュアルを使ったグッズには、ダイカットステッカーやキャンバスボード、トレーディングフォトカードなども!

このほかにも、“ちびキャラ”グッズが販売される予定です。

購入特典 オリジナルショッパー

『僕のヒーローアカデミア』商品を1会計3,000円(税込)以上購入するともらえる特典を用意。

数量限定の「オリジナルショッパー」が1枚もらえます☆

※数量限定につき、無くなり次第、配布終了

特別ライティング点灯

日程:

2025年1月8日(水)、11日(土)、12日(日)、13日(月・祝)、18日(土)、25日(土)

2025年2月1日(土)、 8日(土)、15日(土)、22日(土)

2025年3月1日(土)、 8日(土)、15日(土)、22日(土)、29日(土)

2025年4月5日(土) 計16日

時間:

2025年1月 17:45〜24:00

2025年2月 18:15〜24:00

2025年3月 18:45〜24:00

2025年4月 19:00〜24:00

内容:6種類のライティングが、約2分半ごとに順番に点灯

左から順に

1)緑谷出久(みどりや いずく)をイメージしたライティング

2)爆豪勝己(ばくごう かつき)をイメージしたライティング

3)麗日お茶子(うららか おちゃこ)をイメージしたライティング

4)轟焦凍(とどろき しょうと)をイメージしたライティング

5)オールマイトをイメージしたライティング

6)ホークスをイメージしたライティング

各キャラクターをイメージした、特別ライティングの点灯を実施。

6種類のライティングが、約2分ごとに点灯します☆

ブロマイド付き展望台入場券の販売やフォトスポットの設置、特別ライティングの点灯など盛りだくさんなコラボイベント。

「スカイツリー(R)でFLOAT!空の上のヒーロー演習!TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』×東京スカイツリー(R)」は2025年1月8日から4月8日まで開催です!

©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 ©TOKYO-SKYTREE

※画像はイメージです。掲載内容は変更される可能性があります

