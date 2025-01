【PS Store:ビッグウィンターセール】開催期間:~1月17日まで(一部タイトルはセール期間が異なる)

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにおいて1月17日まで開催している「ビッグウィンターセール」のラインナップを更新した。

本セールでは、プレイステーション5/プレイステーション 4用タイトルや追加コンテンツが最大80%オフの特別価格で販売されている。

対象タイトルとして、「ステラーブレイド」(PS5)や「Call of Duty: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル」(PS5/PS4)、「SILENT HILL 2」(PS5)、「ELDEN RING」(PS5/PS4)などがラインナップする。

なお、一部タイトルはセール期間が異なるため、購入する際はセール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「ビッグウィンターセール」対象タイトル(一部)

「Stellar Blade」

価格:8,980円→6,735円(25%オフ)

セール期間:~1月17日23時59分まで

「Call of Duty: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル」

価格:9,800円→7,350円(25%オフ)

セール期間:~1月6日23時59分まで

「SILENT HILL 2」

価格:8,580円→6,864円(20%オフ)

セール期間:~1月17日23時59分まで

「ELDEN RING」

価格:9,240円→5,544円(40%オフ)

セール期間:~1月6日23時59分まで

