【PS Store：ビッグウィンターセール】
開催期間：～1月17日まで（一部タイトルはセール期間が異なる）

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにおいて1月17日まで開催している「ビッグウィンターセール」のラインナップを更新した。

　本セールでは、プレイステーション5/プレイステーション 4用タイトルや追加コンテンツが最大80%オフの特別価格で販売されている。

　対象タイトルとして、「ステラーブレイド」（PS5）や「Call of Duty: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル」（PS5/PS4）、「SILENT HILL 2」（PS5）、「ELDEN RING」（PS5/PS4）などがラインナップする。

　なお、一部タイトルはセール期間が異なるため、購入する際はセール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

□PS Store「ビッグウィンターセール」のページ

「ビッグウィンターセール」対象タイトル（一部）

「Stellar Blade」

価格：8,980円→6,735円（25％オフ）
セール期間：～1月17日23時59分まで

□PS Store「Stellar Blade」のページ

「Call of Duty: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル」

価格：9,800円→7,350円（25％オフ）
セール期間：～1月6日23時59分まで

□PS Store「Call of Duty: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル」のページ

「SILENT HILL 2」

価格：8,580円→6,864円（20％オフ）
セール期間：～1月17日23時59分まで

□PS Store「SILENT HILL 2」のページ

「ELDEN RING」

価格：9,240円→5,544円（40％オフ）
セール期間：～1月6日23時59分まで

□PS Store「ELDEN RING」のページ

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