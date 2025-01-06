PS5/PS4「ビッグウィンターセール」ラインナップ更新！ 「ステラーブレイド」や「サイレントヒル2」などがお買い得
開催期間：～1月17日まで（一部タイトルはセール期間が異なる）
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにおいて1月17日まで開催している「ビッグウィンターセール」のラインナップを更新した。
本セールでは、プレイステーション5/プレイステーション 4用タイトルや追加コンテンツが最大80%オフの特別価格で販売されている。
対象タイトルとして、「ステラーブレイド」（PS5）や「Call of Duty: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル」（PS5/PS4）、「SILENT HILL 2」（PS5）、「ELDEN RING」（PS5/PS4）などがラインナップする。
なお、一部タイトルはセール期間が異なるため、購入する際はセール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
□PS Store「ビッグウィンターセール」のページ
「ビッグウィンターセール」対象タイトル（一部）
「Stellar Blade」
価格：8,980円→6,735円（25％オフ）
セール期間：～1月17日23時59分まで
□PS Store「Stellar Blade」のページ
「Call of Duty: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル」
価格：9,800円→7,350円（25％オフ）
セール期間：～1月6日23時59分まで
□PS Store「Call of Duty: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル」のページ
「SILENT HILL 2」
価格：8,580円→6,864円（20％オフ）
セール期間：～1月17日23時59分まで
□PS Store「SILENT HILL 2」のページ
「ELDEN RING」
価格：9,240円→5,544円（40％オフ）
セール期間：～1月6日23時59分まで
□PS Store「ELDEN RING」のページ
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