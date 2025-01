4人組アイドルグループ・わーすたが10周年写真集『KAWAII WORLD』(小学館)を3月28日に発売することが発表された。 2015年デビュー。今年結成10周年を迎える「わーすた」の10周年記念写真集が発売。撮影の舞台はベトナム。市場でアオザイを買って着たり、リゾートでくつろいだり、プールで遊んだり…アジアン感あり、ヨーロピアン感もあるロケ地で、10周年を迎える彼女たちが見せる“KAWAII”

