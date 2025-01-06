2024年の年間個人高視聴率番組上位30番組が出そろった（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。

トップは12月31日にNHKで放送された「第75回NHK紅白歌合戦」の第2部で個人平均は23・4％、世帯平均は32・7％を記録した。2位は「第75回NHK紅白歌合戦」の第1部。紅白がワンツーフィニッシュとなった。大みそかの国民的番組として高い数字を記録した。

3位は、1月3日に放送された「第100回箱根駅伝」の復路。往路も5位にランクインした。スポーツでは他に、アジア杯準々決勝のイラン戦、大谷翔平投手とダルビッシュ有投手の日米通じた初対決に注目が集まったドジャースとパドレスのMLB開幕戦などが高視聴率だった。

≪2023年年間高個人視聴率番組上位30番組≫（関東地区） （）内は世帯視聴率

（1）第75回NHK紅白歌合戦 12月31日 NHK（後9・00） 23.4 ％（32.7％）

（2）第75回NHK紅白歌合戦 12月31日 NHK（後7・20）21.1 ％（29.0％）

（3）第100回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 1月3日 日テレ（前7・50）17.5％（28.3％）

（4）NHKニュース7／他 3月20日NHK（後7・00）16.0％（25.7％）

（5）第100回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 1月2日 日テレ（前7・50）15.7 ％（26.1％）

（6）テレビ朝日開局65周年記念サッカー・AFCアジアカップカタール・日本×イラン 2月3日 テレ朝（後8・27）15.6％（23.6％）

（6）MLBソウルシリーズ2024開幕戦・ドジャース×パドレス 3月20日 NHK（後7・41）15.6％（24.9％）

（8）ニュースウオッチ9／他 8月5日 NHK（後9・00）14.7％（23.1％）

（9）パリオリンピック2024 8月5日 NHK(後10・00) 14.6%（23.1％）

（10）芸能人格付けチェック！2024お正月スペシャル 1月7日 テレ朝（後7・00） 14.4%（20.7％）

（11）24時間テレビ47愛は地球を救うのか？PART10 9月1日 日テレ（後7・00 ）13.7％（19.7％）

（12）ニュース 1月1日 NHK（後4・12 ） 12.7%（21.5％）

（12） M-1グランプリ2024 12月22日 テレ朝（後7・00） 12.7 ％（18.0％）

（14）テレビ朝日開局65周年記念2026FIFAワールドカップ最終予選・日本×豪州 10月15日 テレ朝（後7・35）11.8％（18.5％）

（15）パリオリンピック2024 7月31日 NHKEテレ（後8・55）11.7 ％（17.9％）

（15）ニュース 8月9日 NHK（後7・58）11.7％（20.1％）

（17）ニュース 1月2日 NHK（後6・00）11.6％（19.9％）

（17）衆院選首都圏開票速報2024 10月27日 NHK（後8・45） 11.6%（19.1％）

（19）ゆく年くる年 12月31日 NHK（後11・45）11.4％（17.9％）

（20）テレビ朝日開局65周年記念サッカー・AFCアジアカップカタール・日本×イラク 1月19日 テレ朝（後8・27）11.3％（17.6％）

（20）MLB2024ナ・リーグ地区シリーズ第5戦・パドレス×ドジャース 10月12日 NHK（前10・03 ）11.3％（20.3％）

（20）衆院選開票速報2024 10月27日 NHK（後8・00）11.3％（18.3％）

（23）24時間テレビ47愛は地球を救うのか？PART9 9月1日 日 テレ（後5・23）11.2％（18.1％）

（24）世界野球プレミア12スーパーラウンド決勝・日本×台湾 11月24日 テレ朝（後7・03）10.9％（17.6％）

（25）ニュース645／他 3月20日 NHK（後6・45）10.8％（18.1％）

（26）ニュース 1月1日 NHK（後5・00）10.7％（18.1％）

（26）連続テレビ小説・虎に翼 8月16日 NHK（前8・00）10.7％（18.9％）

（26）ニュース／他 10月14日 NHK(正午）10.7％（19.0％）

（29）MLBソウルシリーズ2024第2戦・ドジャース×パドレス 3月21日 テレ朝（後7・08）10.6％（17.7％）

（29）パリオリンピック2024 8月11日 NHK（後5・00）10.6％（18.7％）