【PS Plus2025年1月度「フリープレイ」対象タイトル】提供期間:1月7日~2月3日

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、有料サービス「PlayStation Plus」加入者向けのコンテンツ「フリープレイ」において、2025年1月度の対象タイトルを公開した。

対象タイトルとなるのは、「スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ」、「Need for Speed Hot Pursuit Remastered」、「ごく普通の鹿のゲーム DEEEER Simulator」の3タイトル。提供期間はそれぞれ、1月7日から2月3日までとなる。

なお、2024年12月の「フリープレイ」タイトル「It Takes Two」、「Aliens:Dark Descent」、「Temtem」は、本日1月6日までダウンロードおよびライブラリーへの追加が可能となっている。

2025年1月の「フリープレイ」対象タイトル紹介

「スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ」

・メーカー:ワーナー ブラザース ジャパン

・フォーマット: プレイステーション 5

・ジャンル:シューティング

□ストアページ

「Need for Speed Hot Pursuit Remastered」

・メーカー:エレクトロニック・アーツ

・フォーマット: プレイステーション 4

・ジャンル:ドライビング、レース

□ストアページ

「ごく普通の鹿のゲーム DEEEER Simulator」

・メーカー:PLAYISM

・フォーマット:プレイステーション 4

・ジャンル:アクション

□ストアページ

SUICIDE SQUAD KILL THE JUSTICE LEAGUE SOFTWARE (C) 2024 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. DEVELOPED BY ROCKSTEADY STUDIOS.



DC LOGO, SUICIDE SQUAD, JUSTICE LEAGUE AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS TM & (C) DC AND WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.



(C) 2020 Electronic Arts Inc. EA、EAロゴ、Need for Speed、「N」アイコンとNeed for Speedロゴは、Electronic Arts Inc.の登録商標です。全製品の名前、デザイン、ロゴは、各所有者の所有物であり、使用には許可が必要です。その他全ての登録商標は、各所有者の所有物です。



(C)Gibier Games All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media, Inc.