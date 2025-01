アロフト東京銀座の館内レストラン&バーにて、旬のいちごをテーマにしたメニューを期間限定で提供。

いちごの収穫体験から贅沢なデザート、オリジナルカクテルなど、甘酸っぱいひとときを堪能する「いちごセレクション2025」が展開されます☆

アロフト東京銀座「いちごセレクション2025」

期間:2025年1月14日(火)〜

マリオット・インターナショナル傘下の次世代型ライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」にて「いちごセレクション2025」を展開。

館内のレストラン&バーにて、旬のいちごをテーマにしたメニューが期間限定で提供されます!

果実の香りや風味を存分に堪能できる、いちご好きには見逃せない多彩なラインナップ。

体験型の収穫祭に心華やぐデザート、カクテルと、それぞれの魅力を満喫できる内容です☆

いちごの収穫祭 〜テーブルで楽しむ甘い収穫体験〜

期間:2025年1月14日(火)〜2月28日(金)※平日限定、要予約

時間:11:30〜15:00(L.O.14:00)※90分制

料金:サラダバーといちごの収穫祭 4,950円(税・サ込)※サラダバーとのセット注文が必須

場所:The WAREHOUSE(2F)

人気品種「あまおう」をはじめ、「栃あいか」「ゆめのか」などのいちごがテーブルに広がり、いちご狩りに訪れたような気分になれる「いちごの収穫祭」

「栃あいか」「ゆめのか」の2種類は、食べ放題で心ゆくまで堪能できます!

いちごのデザート 〜季節を彩る贅沢なスイーツ〜

期間:2025年1月14日(火) 〜4月4日(金)

時間:12:00〜24:00(L.O.22:30)※W XYZ Bar(1F)、18:00〜22:00(L.O.21:00)※The WAREHOUSE(2F)

料金:「いちごのパフェ」2,200円(税・サ込)、「いちごのチーズケーキ」1,100円(税・サ込)

いちごの魅力を凝縮した「いちごのパフェ」と「いちごのチーズケーキ」が登場。

果実の自然な甘みとクリーミーな口当たりが絶妙に調和し、鮮やかな見た目も心を躍らせる特別なデザートです☆

いちごのカクテル 〜果実が彩る華やかな一杯〜

期間:2025年1月14日(火) 〜4月4日 (金)

時間:12:00〜24:00(L.O.23:30)

料金:2,100円(税・サ込)

場所:W XYZ Bar(1F)

旬のいちごを使用した、個性の異なる特製カクテルも2種類登場し、特別なひとときを演出します。

1つは、リボンをあしらった可愛らしいデザインが目を引き、いちごとバナナを合わせた優しい甘さのカクテル。

もう1つは、バーボンに漬け込んだいちごに飴細工と金木犀を添え、香り豊かで深みのあるカクテルです!

いちごの収穫体験から贅沢なデザート、オリジナルカクテルで愉しむ甘いひととき。

アロフト東京銀座の「いちごセレクション2025」は、2025年1月14日より開催です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 苺の収穫体験やデザート、カクテル!アロフト東京銀座「いちごセレクション2025」 appeared first on Dtimes.