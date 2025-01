セント レジス ホテル 大阪が、幸せに満ちるひと時を演出する「バレンタインプロモーション2025」を順次展開。

大切な人を想って選ぶ甘美なチョコレートスイーツや、特別な日のテーブルを彩るバレンタインデースペシャルメニューがバレンタインに合わせて登場します☆

セント レジス ホテル 大阪「バレンタインプロモーション2025」

期間:2024年12月26日(木)〜

予約・問い合わせ:セント レジス ホテル 大阪 レストラン予約 06-6105-5659(10:00 〜 19:00)

2024年12月26日より、セント レジス ホテル 大阪ではバレンタインスイーツの予約販売を開始。

上質で洗練されたバレンタインスイーツ各種が登場し、大切な人への贈り物にぴったりなショコラが揃います!

また、2人で過ごすバレンタインの食事には、イタリア料理「ラ ベデュータ」のシェフ 吉田 道昭が情熱的で可憐なスペシャルメニューを用意。

バレンタインに合せて展開されるスイーツとスペシャルメニューを紹介します☆

バレンタインスイーツ

注文受付期間:2024年12月26日(木)〜2025年2月11日(火)

※受取希望日3日前までの要予約

※注文はオンラインまたは受取店舗、電話

受取期間:2025年2月1日(土)〜2025年2月14日(金)

受取場所:イタリア料理「ラ ベデュータ」12階

時間:12:00〜14:00および17:30〜21:00

大切な人に想いを込めて贈りたいバレンタインスイーツは、上質で洗練されたラインナップを用意。

4種のフレーバーが愉しめる「ボンボンショコラ」は、最高品質を誇るフランス・ヴァローナ社のチョコレートが使用されています。

柔らかな舌触りのギモーブをチョコレートでコーティングした「フルーツギモーブショコラ」は、フルーツピューレの爽やかな風味が広がる美味しさ!

ほかにも、口に含むとシャンパンの華やかな香りに包まれる「シャンパントリュフ」や、プランツベースの食材のみで作った「ケーク オ ショコラ」などが登場します☆

ボンボンショコラ 4個入り

価格:1,850円(税込)

フランス・ヴァローナ社のチョコレートを使用した、香り高く深い味わいのボンボンショコラ。

味わいの異なる4種が入っており、ハート型の「ラズベリー」は、甘酸っぱいラズベリーリキュールが香ります。

レモンの皮とピューレが爽やかな余韻を残す「レモン」や、隠し味にオレンジリキュールを加えた「抹茶」も。

「ジャンドゥーヤノワゼット」は、ヘーゼルナッツが芳ばしく香る味わいです!

フルーツギモーブショコラ 8個入

価格:1,800円(税込)

カシスにライム、パッションフルーツマンゴー、バナナの4種のフルーツピューレを使った「フルーツギモーブショコラ」

チョコレートで薄くコーティングしており、パリッとした食感とギモーブのふわりとした柔らかな舌触り、果実のフルーティーな風味が重なります!

ケーク オ ショコラ

価格:1,850円(税込)

サイズ:直径9cm

「ケーク オ ショコラ」はプランツベースでありながらも深いコクがあり、滑らかにとろけるような食感を愉しめるチョコレートケーキ。

ドミニカ産カカオ豆による力強いカカオ感と、まろやかな風味が特徴の植物性の食材のみで作られたヴィーガンチョコレートが使用されています。

そこに、アーモンドミルクやカシューナッツペーストなどで仕上げたスイーツです☆

シャンパントリュフ(缶入り)7個入り

価格:2,850円(税込)

フランス・ヴァローナ社の風味豊かなチョコレートと、シャンパンを合わせたトリュフチョコレートを、オリジナルの缶に詰めたバレンタインスイーツ。

フルーティーな香りとビターチョコレートの深く芳醇な味わいが重なり、完璧な調和に心満たされる至福の一品です!

ハートストロベリーサブレ

価格:4枚入り 1,500円(税込)、8枚入り 2,850円(税込)

上質なバターの香りとサクサク食感をストロベリーチョコレートで閉じ込めた、ハート形が愛らしいサブレ。

大切な人へ気持ちを伝える贈り物にぴったりです。

サブレショコラ 10枚入り

価格:1,000円(税込)

薄焼きでさっくり軽い食感に仕上げたサブレショコラは、ココアとカカオニブが芳醇に香る、ほろ苦い味わい。

甘さ控えめなスイーツが好きな人へのプレゼントにもおすすめです☆

イタリア料理「ラ ベデュータ」バレンタインデースペシャルメニュー

期間:2025年2月11日(火)〜2月14日(金)※要予約

時間:ランチ 12:00〜15:00(L.O.14:00)、ディナー 17:30〜22:00(L.O. 21:00)

料金:ランチ 2人 17,000円(税・サ込)、ディナー 2人 32,000円(税・サ込)

イタリアの伝統や文化を大切にし、日本の四季折々の良質な食材を組み合わせた美食体験を提供する、セント レジス ホテル 大阪のイタリア料理「ラ ベデュータ」

シェフ 吉田 道昭がバレンタインに贈るメニューには、ハートを模った可憐な一皿「馬肉のタルタラ」が登場します。

特別な日のテーブルを彩る一皿には、一頭一頭大切に飼育された、生産者こだわりの「みわ馬」を使用。

冬野菜のビーツや山芋、広島菜のしば漬けにエシャロットなど、それぞれの食感と風味が見事に調和するスペシャルメニューです!

フランボワーズビネガーがフルーティーな甘酸っぱさを添え、特別な日の食事を演出します☆

大切な人を想って選びたい甘美なチョコレートスイーツや、特別な日を彩るスペシャルメニューをバレンタインに合せて展開。

セント レジス ホテル 大阪の「バレンタインプロモーション2025」は、2024年12月26日より順次展開です!

