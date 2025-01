W大阪のニューブラッセリー「Oh. lala…」に、特製パンと人気デザートが食べ放題の「ブーランジェリーランチ」が登場。

W大阪のシェフたちが腕をふるう、焼きたてパンと人気デザートを、心ゆくまで堪能でるランチプランです☆

W大阪「Oh. lala…」ブーランジェリーランチ

提供開始日:2025年1月8日(水)〜

営業時間:ランチタイム 12:00〜15:00 (L.O. 14:00)

料金:

・パスタコース(サラダ+パスタ)3800円(税・サ込)

・2品コース(サラダ+メイン)4600円(税・サ込)

・3品コース(サラダ+スープ+メイン)5600円(税・サ込)

・4品コース(サラダ+スープ+魚料理+メイン)6600円(税・サ込)

内容:

・パンメニュー:バゲット、クロワッサン、カンパーニュ、フォカッチャ、無花果パン、バターロールなど

・デザートメニュー:グラスショートケーキ、ココナッツベリータルト、ティラミス、白ワインジュレ、ブランマンジェ、ブリュレチーズケーキ

場所:ニューブラッセリー「Oh. lala… (オーララ)」 (W 階)

予約:電話 06-6484-5812(レストラン予約)、E-mail w.osaka.restaurantreservations@whotels.com

ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」に、パンとデザートを心ゆくまで堪能できるランチプラン「ブーランジェリーランチ」が登場。

ベーカリーシェフによる焼きたてパンとペストリーシェフが手掛ける人気デザートが楽しめます!

ベーカリーシェフ松田浩樹が焼き上げるパンは、バゲットやクロワッサン、フォカッチャなどを焼きた&食べ放題で提供。

さらに、エグゼクティブペストリーシェフ正野由博とペストリーシェフ細川雅正が手掛ける、自家製デザート6種類も好きなだけ堪能できます。

デザートには、グラスショ ートケーキやブリュレチーズケーキ、ティラミスなどを用意。

大きな窓からは御堂筋の四季折々の美しい景色を見ることができ、思わず「オーララ!」と感嘆してしまうような「ブーランジェリーランチ」です。

ホテルメイドのパンとスイーツを心ゆくまで堪能できるランチプランが、2025年より登場。

W大阪「Oh. lala…」の「ブーランジェリーランチ」は、2025年1月8日より提供です☆

