東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」の「鉄板焼 羽衣」に、総料理長 大塚康成氏が目の前で焼き上げるフレンチ鉄板焼が登場。

フランス料理と鉄板焼が融合し、五感すべてに訴えかけるコース料理が期間限定で提供されます☆

ホテルオークラ東京ベイ「鉄板焼 羽衣」総料理長 大塚康成が贈るフレンチ鉄板焼 〜Splendeur〜

期間:2025年1月7日(火)〜2月27日(木)※月〜木曜日の平日限定

時間:17:00〜21:00(ラストオーダー19:30)

料金:1人 22,000円〜30,000円(税・サ込)

「ホテルオークラ東京ベイ」の「鉄板焼 羽衣」に、フランス料理と鉄板焼が融合した「総料理長 大塚康成が贈るフレンチ鉄板焼 〜Splendeur〜」が登場。

「Splendeur(スプランドゥール)」とは、フランス語で「輝き、華麗」という意味を持つ言葉です。

総料理長 大塚康成氏が厳選した、食材一つひとつの輝きを最大限に活かし、フランス料理と鉄板焼を融合させたコース料理が考案されました。

総料理長が自ら焼き手として、目の前で焼き上げるディナーを楽しめるコース料理です。

総料理長 大塚康成が贈るフレンチ鉄板焼き〜Splendeur〜 コース内容

光(ひかり):22,000円(税・サ込)・一口のお楽しみ・オードブル盛り合わせ・ブイヤベース プロヴァンス風「カナダ産 カナディアンオマール」・季節のフルーツのスープ仕立て・国産黒毛和牛サーロインのソテー 野菜添え 黒トリュフの香り・パルメザンチーズ風味のリゾット・温製オレンジ風味のクレープにチョコレートのテリーヌを添えて・コーヒーまたは紅茶輝(かがやき):27,000円(税・サ込)・一口のお楽しみ 和牛と雲丹の西洋寿司・オードブル盛り合わせと小さなコンソメスープ・ブイヤベース プロヴァンス風「イギリス産 オマールブルー」・季節のフルーツのスープ仕立て・国産黒毛和牛フィレ肉のソテー 野菜添え 黒トリュフの香り・パルメザンチーズ風味のリゾット・温製オレンジ風味のクレープにチョコレートのテリーヌを添えて・コーヒーまたは紅茶煌(きらめき):30,000円(税・サ込)・一口のお楽しみ 和牛と雲丹の西洋寿司・オードブル盛り合わせと小さなコンソメスープ・ブイヤベース プロヴァンス風「イギリス産 オマールブルー」・季節のフルーツのスープ仕立て・国産黒毛和牛「日本三大銘柄和牛・松阪牛フィレ肉」のソテー 野菜添え 黒トリュフの香り・パルメザンチーズ風味のリゾット・温製オレンジ風味のクレープにチョコレートのテリーヌを添えて・コーヒーまたは紅茶

※3日前までの予約

※2名から最大4名まで

※特別メニューにつきアレルギー対応はしていません

※販売期間、営業時間は変更になる場合があります

※諸事情により、総料理長 大塚本人が料理提供できない場合は、別途相談いたします

「総料理長 大塚康成が贈るフレンチ鉄板焼 〜Splendeur〜」は、ゲストの利用シーンに合わせた3つのコースを展開。

全てのコースで、総料理長が自ら、目の前で焼き上げてくれます。

最高級のオマール海老を使用したブイヤベースや、国産銘柄和牛を使用した牛フィレ肉のソテーなど、総料理長のこだわりが詰まった料理をが楽しめるコースです。

フランス料理を鉄板焼と掛け合わせ、目の前で作り上げるフレンチ鉄板焼コースは、五感で楽しめる内容。

新しいフランス料理の形に挑戦したいという、総料理長の真摯な気持ちで料理とゲストに向きあい続ける想いが形になりました。

トリュフやパルメザンチーズなど、フランス料理で馴染みのある食材を取り入れ、鉄板焼では珍しい香りが楽しめるのもポイント。

味覚・嗅覚・視覚・聴覚・触覚、五感のすべてに訴えかけるおいしさを堪能できます!

ホテルオークラ東京ベイ 総料理長 大塚 康成(おおつか やすなり)氏

1980年大成観光株式会社(現:株式会社ホテルオークラ)に入社。

ホテルオークラ東京(現:The Okura Tokyo)のフランス料理「ラ・ベル・エポック」、宴会調理を経て、ホテルオークラアムステルダム、南フランスのシャトー ドゥ ロッシュギュード ルレ エ シャトー及び在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 大使公邸などで研鑽を積む。

その後日本国内のホテルに料理長として従事。2008年一般社団法人日本エスコフィエ協会「レ・ディシプル・ド・オーギュスト・エスコフィエ」の称号を授与される。

2014年株式会社ホテルオークラ東京ベイに入社。

2018年10月に総料理長に就任。

総料理長が目の前で焼き上げ、五感すべてで美味しさを堪能できる、新しい形のフランス料理。

ホテルオークラ東京ベイ「鉄板焼 羽衣」の「総料理長 大塚康成が贈るフレンチ鉄板焼 〜Splendeur〜」は、2025年1月7日〜2025年2月27日まで、月曜〜木曜日の平日限定で提供です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 総料理長 大塚康成が贈るフレンチ鉄板焼 〜Splendeur〜!ホテルオークラ東京ベイ「鉄板焼 羽衣」 appeared first on Dtimes.