¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¡¢¼÷»Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÖJapanese Afternoon Tea¡Á²ÚÑÛ¡Á¡×¤òÈÎÇä
¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ÅìµþµªÈø°æÄ®¤Ï¡¢¼÷»Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÖJapanese Afternoon Tea¡Á²ÚÑÛ¡Á¡×¤ò2·î28Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÀÖ¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤¿¡£¼÷»Ê¿¦¿Í¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¼êÝÜ¼÷»Ê¤ä¥í¡¼¥ë¼÷»Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®È¤ä¾ø¤·Êª¡¢µ¨Àá¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢Âç¥È¥í¡¢±ÀÃ°¤ò¾è¤»¤¿Ãæ¥È¥í¡¢¼Ö³¤Ï·¡¢¼ÑÈº¡¢¥¤¥¯¥é¤È¥»¥Ã¥È¤Î¿¿Âä¡¢À¸¥Ï¥à¤Ê¤ÉÁ´9¼ï¤Î¼êÝÜ¼÷»Ê¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£¥í¡¼¥ë¼÷»Ê¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¤È¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò´¬¤¤¤¿¸ÅÂåÊÆ¤Î¼÷»Ê¤äÈÁÎ©¤ò³¤ÂÝ¤Ç¶´¤ß°ëÊÕ¾Æ¤¤Ë¤·¤¿¾Æ¤¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«É÷Ì£¤Î¥Ó¥Í¥¬¡¼¥é¥¤¥¹¤ÇËî¤ò´¬¤¤¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Ä¥Ê¥í¡¼¥ë¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¾®È¤ÏÀÄºÚ¤Î¤ª¿»¤·¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥à¡¼¥¹¡¢ò×Í®°Ã¾Æ¤¤ò¡¢¾ø¤·Êª¤ÏÇò»Ò¤ÎÃã¤ï¤ó¾ø¤· ¥Ý¥ó¿Ýñ²¤ò¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÏËõÃã°É¿ÎÆ¦Éå¡¢¥ß¥ËÂçÊ¡¡¢²ÌÊªÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¾ì½ê¤Ï35³¬¡ÖWASHOKU ÁóÅ· SOUTEN¡×¡¢¡ÖSky Gallery Lounge Levita¡×¡£Äó¶¡»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü¸á¸å2»þ¤«¤é4»þ¤Þ¤Ç¤ÈÅÚµÙÆü¸áÁ°11»þÈ¾¤«¤é¸á¸å2»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Î2»þ´ÖÀ©¡£ÎÁ¶â¤Ï8,000±ß¡£ÀÇ¹þ¤ß¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡£2¿Í¤«¤éÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£