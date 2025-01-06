¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î27ºÐÆóÎÝ¼ê¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹³Í¤ê¤Ø¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤â¡Ö³ÍÆÀ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÆµ¼ÔÊóÆ»
¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥é¥Ã¥¯¥¹³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦(C)Getty Images
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥É³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ½êÂ°¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥é¥¬¥Ã¥¾µ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ®½Å¤Ê°ìÈ¯¡ª¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ïµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆóÎÝ¼ê¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¿ô½µ´ÖÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÊý¤¬¡¢¤³¤ÎÆâÌî¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤µ¤é¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤È¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ïºòµ¨¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë139»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.251¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î4Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬´Ú¹ñ¿ÍÆâÌî¼ê¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤È3Ç¯Áí³Û1250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó19²¯6500Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥É¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¡¢Äã¥ê¥¹¥¯¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆâÌî¼ê¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ËÆâÉôÊä¶¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¿·´é¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬Äã¥³¥¹¥È¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÆâÌî¼ê¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´°àú¤Ê°ÜÀÒÀè¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2024Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ò5»î¹ç¤ÇÇË¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¡¢Î¾¼Ô¤¬¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î´Ö¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£27ºÐÆâÌî¼ê¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]