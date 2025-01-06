・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７３．９６ドル（＋０．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６５４．７ドル（－１４．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９８０．６セント（＋１８．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２９．２５セント（－１６．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５０．７５セント（－８．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９８１．００セント（－１８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９６．７７（－２．２１）

出所：MINKABU PRESS