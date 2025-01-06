３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７３．９６ドル（＋０．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６５４．７ドル（－１４．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９８０．６セント（＋１８．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２９．２５セント（－１６．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５０．７５セント（－８．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８１．００セント（－１８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．７７（－２．２１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７３．９６ドル（＋０．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６５４．７ドル（－１４．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９８０．６セント（＋１８．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２９．２５セント（－１６．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５０．７５セント（－８．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８１．００セント（－１８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９６．７７（－２．２１）
出所：MINKABU PRESS